 

ABC News – в NASA отправят добровольцев на Марс… на Земле

15.04.2023, 6:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Имитационную среду обитания на Марсе создали в космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Четыре добровольца должны будут прожить здесь в полной изоляции целый год. Причём им придётся довольствоваться ограниченным пространством, небольшим количеством воды и выращивать собственный урожай. ABC News уточняет, что цель программы — узнать, какой могла бы быть жизнь человека на Красной планете.

Это Мэтт Деймон в «Марсианине» — фильме, где человек в будущем пытается выжить на Марсе, выращивая собственную еду. 

ГЕРОЙ ФИЛЬМА: Я величайший ботаник на этой планете.

Скоро сцены из этой голливудской ленты разыграются в реальной жизни среди добровольцев. 

СЮЗАНН БЭЛЛ, лаборатория поведенческого здоровья и производительности NASA: Вот разные элементы, которые у нас есть на поверхности Марса. 

Это созданная на 3D-принтере имитационная среда обитания на Марсе в космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Её создали, чтобы NASA могло учиться тому, какой могла бы быть человеческая жизнь на Красной планете. 

ГРЕЙС ДУГЛАС, ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA Advanced Food Technology: Программа разработана как годичное моделирование поверхности Марса. Цель — держать экипаж в полной изоляции с реалистичными ограничениями Марса.

Четыре добровольца будут жить здесь один год. У каждого будет отдельная спальня и две ванных комнаты на всех. Также здесь есть рабочее пространство, медицинский кабинет и даже спортзал. 

ГРЕЙС ДУГЛАС, ведущий научный сотрудник: Мы считаем, что они будут достаточно много тренироваться для поддержания своей работоспособности. 

Есть одно опасение. Смогут ли они ладить друг с другом в таком ограниченном пространстве?

СЮЗАНН БЭЛЛ, лаборатория поведенческого здоровья и производительности NASA: Помимо изоляции и огромного расстояния, большое значение имеет возможность ладить друг с другом. Когда вы в ограниченной среде обитания с тремя другими людьми, со временем вам может это надоесть. 

Как и Мэтт Деймон в фильме, этому экипажу придётся жить в условиях ограниченного количества воды и выращивать свой собственный урожай.

ГРЕЙС ДУГЛАС, ведущий научный сотрудник: …Листовая зелень, помидоры и тому подобное. 

Внешняя часть места проживания имитирует поверхность Марса. NASA проведёт отбор добровольцев довольно скоро.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX

26.10.20 / Власти Белоруссии пообещали пресекать агрессивные акции студентов

01.05.21 / ВОЗ разрешила применение пятой вакцины против коронавируса

07.12.21 / Лучших блогеров – создателей социального контента в РФ назовут в январе

23.03.21 / Названы сроки передачи новейших кабельных судов ВМФ России

02.08.21 / В Турции разбился автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. Есть жертвы

02.08.21 / Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери

20.02.22 / Анонсирован разговор Эрдогана с Путиным по Украине

05.11.21 / Кулеба: Россия ограничивает экспорт газа, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск “Северного потока – 2”

11.01.22 / В топ-15 рейтинга WTA украинок не осталось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика