Приступ доноса

Смотрите, кто обвинил Лию Ахеджакову в госизмене и потребовал убрать со сцены Данилу Козловского.



Виталий Бородин. Фото: соцсети

На Лию Ахеджакову написали донос. Не впервые, но этот особенный — автор требует сразу всего: лишения народной артистки наград и званий, признания ее «иноагентом», а также возбуждения трех уголовных дел, в том числе о госизмене.

Письмецо в Генпрокуратуру отправилось на днях — уже после ухода Лии Меджидовны из «Современника», где ее отлучили от репертуара, и после снятия со сцены антрепризных постановок с ее участием — тоже вследствие доносов, разумеется; и после создания анонимами фейковых веб-страниц, где сообщалось, что актриса якобы донатит украинской армии; и после развернувшейся в Сети травли…

«Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», — деловито перечисляет автор нового подметного письма Виталий Бородин свои пожелания.

Кто он такой?

Серийный доносчик. Несостоявшийся участник процесса Михаила Ефремова. Создатель движения — спойлера ФБК*. Липецкий боксер по прозвищу Виталя Квадрат.

«Душили-душили…»

Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Данила Козловский, Семен Слепаков, Валерий Меладзе, Олег Тиньков, Диана Арбенина… В коллекции 39-летнего Виталия Бородина немало звезд. На каждую из них (а также еще на целый список СМИ, людей и организаций) у него нашлось что написать или заявить языком доноса. Тактика весьма кликбейтная, хоть и напоминает поведение закадрового персонажа из «Доживем до понедельника» — папу школьницы, который на всех и всем писал письма, «министру культуры даже — зачем артистов в таких позах снимают?»

Виталий Бородин — человек отважный. В декабре 2022-го выпускник липецкой секции бокса, которого с 90-х многие в городе помнят как Виталю Квадрата, замахнулся на саму Примадонну: в программе «Место встречи» на НТВ (чуть ниже мы расскажем, в каком качестве на канале регулярно появляется этот «эксперт») он заявил, что владеет доказательствами работы народной артистки РФ на западные спецслужбы:

ЦИТАТА

«Да, я пояснил на всю страну, на весь мир, что Алла Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так. Мы просто ждем официальных документов, чтобы обществу доказать и показать связь Пугачевой с Западом».

Прошло три с лишним месяца, и Бородин, так и не предъявивший публике обещанных бумаг, попросил Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Мол, живет в Израиле, поддерживает эмигрантов…

Несколькими днями раньше аналогичная мысль посетила борца с западным влиянием применительно к Валерию Меладзе — и еще одна писулька ушла генпрокурору Краснову.

У которого наверняка имеется отдельная папка: «жалобы Бородина».

Вот ведь еще одна — на Данилу Козловского. Заслуженного артиста РФ Бородин обвинил в публичной дискредитации вооруженных сил и призывах к участию в митингах (на счет последних написал для верности отдельное заявление, в адрес главы МВД). А вдогонку направил запрос о наличии у Козловского гражданства США в неведомые «контролирующие органы». Неужели в американские?

На предмет дискредитации армии Бородин просит Краснова проверить еще и Диану Арбенину, а затем с удовольствием комментирует отмену ее концертов: «Поддерживала Украину». Добивается отмены концертов Ани Лорак на юге РФ — и снова пишет Краснову с просьбой проверить уже эту певицу на предмет спонсирования ВСУ.

Господин Краснов, чья специальность подразумевает большее знание изнанки жизни, чем ее возвышенных сфер, стараниями инициативщика наверняка теперь намного лучше разбирается в шоу-бизнесе.

Но этого мало: неутомимый Бородин жалуется ему на игру Hogwarts Legacy из вселенной «Гарри Поттера». В «Хогвартсе» Виталий углядел пропаганду ЛГБТ: по его мнению, при настройке персонажа в игре можно выбрать ему пол. Страшное дело!

Не обойдены вниманием и медиа: очередная жалоба генпрокурору — на издание «Орловские новости», владельца которого Бородин увидел по телевизору и услышал, что тот якобы когда-то получал кредиты от американского фонда. (В скобках заметим, три года назад на сайте «ТВ-Тверь» будущий автор кляузы рассказывал, как в 2019 году проходил обучение в признанным нежелательным в РФ американском фонде. В Сети сохранилась копия интервью, однако сам деятель утверждает, что это недостоверно и никакой учебы не было.)

Генпрокурор Краснов — явный фаворит активного писуна, но не он один имеет счастье быть его адресатом. В МВД Бородин пожаловался на «Колыбельную» Семена Слепакова — конечно же, на «дискредитацию». Главе Минпросвещения Сергею Кравцову — на детскую книгу «20 необыкновенных мальчиков, изменивших мир», в которой Наполеон упоминается как борец за объединение Европы. В Минюст — с требованием признать «иноагентом» Лайму Вайкуле. Министру культуры — снова на запавшую ему в душу Ани Лорак. Еще раз в это ведомство — на экс-директора Пушкинского музея Марину Лошак, потому что она — тетя журналиста Андрея Лошака**, по жалобе того же Бородина признанного «иноагентом».

«Иноагентов» он ищет со скоростью и азартом ловцов покемонов.

Иногда, правда, когда очередное обновление списка Минюста сопровождается его торжествующим комментарием, закрадываются сомнения: а он точно руку приложил? Не чужие «подвиги» себе приписывает? По версии Бородина, именно он стал инициатором внесения в реестр «ИА» телеканала «Дождь»**, а также ныне признанного нежелательным в РФ издания «Проект»**, философа Рубена Апресяна**, певицы Монеточки**, просветительницы Аси Казанцевой**, журналистов «Открытых медиа» Ильи Рождественского**, Юлии Ярош** и Максима Гликина**, главы карельского союзжура Георгия Чентемирова** («Новая» недавно рассказывала, как для его травли был задействован целый семейный подряд — сам Виталий и его дама Елена Крайт).

Если все это правда, то Бородин напоминает начальника подотдела очистки П.П. Шарикова, у которого в силу особенностей происхождения был особый нюх на котов. Может, и тут какие-то особенности…

Как бы, однако, неутомимость не вышла Бородину боком: в недрах Госдумы зреет законопроект об установлении административной ответственности за злоупотребление правом на обращение в органы госвласти.

«При поддержке администрации президента»

При такой эпистолярной активности у Виталия Бородина находится, однако, время и на иные заботы. В прошлом совладелец строительной компании, ныне он вместе с партнерами и родственниками совместно владеет общественной организацией, чье название трудно не спутать с другим, широко известным в России. ФПБК — так называется детище Бородина, учрежденное в 2017 году. Расшифровывается как «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

Почему федеральный? А так захотелось. Хоть межгалактический! «Федеральный проект» зарегистрирован в одной из квартир 17-этажной панельки на окраине Мытищ. Разоткровенничавшись, Бородин как-то рассказал, что у организации «есть помещение в старом здании напротив Госдумы». По его словам, в этом офисе десяток сотрудников: «политтехнологи, юристы, бывшие силовики». И еще полсотни отделений ФБПК якобы функционирует в регионах. Кстати, в связи с открытием такового в Челябинске сообщалось, что «ФПБК организован при поддержке администрации президента РФ. Его отличие от аналогичных проектов и общественных организаций — кураторство представителей всех основных силовых ведомств РФ и администрации президента РФ».

Правда, в чем эта поддержка выражалась и в курсе ли в АП, что курируют некий мытищинский проект, неведомо.

Совладельцы организации, которая, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», показывает нулевой баланс, — Даниил Юрин (директор компании, продающей чистящие средства), бывший чемпион Москвы по карате Владимир Виндилович, сам Бородин и его мать Любовь.

На эту женщину, как установили журналисты, зарегистрирован дом в поселке «Горки-2» на участке площадью 1000 квадратных метров. Согласно выписке Росреестра на лето 2021 года, бывшая сотрудница елецкого детдома Любовь Бородина была единоличным собственником этой недвижимости. Судя по публикации «Газеты.ру», в феврале 2021 года в этом доме жил сам Бородин с семьей.

На мать «антикоррупционера» оформлена и юридическая компания «Бородин групп», которой принадлежит издание «Новый взгляд». Им руководит упомянутая Елена Крайт (Белюшина). На сайте «Взгляда» она названа официальным представителем «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», также сообщается, что Елена имеет награды Голицынского института ФСБ. Связь с тайной полицией фамильная: бывшая ведущая РЕН-ТВ — внучка генерал-майора КГБ Ефима Чикулаева.

И все же суть бородинского проекта туманна. В качестве его руководителя он — завсегдатай ток-шоу, где предлагает не самые необходимые, но вполне хайповые идеи: запретить «Дом-2», заблокировать инстаграм Ольги Бузовой…

Некоторое время активно критиковал бывшего генпрокурора Чайку и его родственников — аккурат после расследования Навального.

В интервью «Дождю» свое понимание борьбы с коррупцией обрисовал так: «У нас в РФ есть специальные службы и контролирующие органы. Только они могут работать по факту коррупции». И заявил, что работа организации сейчас сосредоточена на выявлении злокозненных журналистов, которые эту функцию самовольно присваивают.

«Руководитель серьезного ведомства»

«Известный адвокат Виталий Бородин срочно прибыл в Мурманск из-за поступивших угроз инженеру Демидову» — в середине марта новостями с таким и похожими заголовками заморосили едва ли не все крупные паблики в соцсетях Мурманской области. Не побрезговали и некоторые местные СМИ. При этом о ком и о чем идет речь, кто такой инженер Демидов и чем известен адвокат Бородин, который не просто приехал, а именно «прибыл», так и осталось загадкой.

Понятно было лишь, что анонимная корреспонденция без пометки «реклама», написанная в стиле «срочно в номер», столь широко распространилась не случайно, и что, возможно, заезжий адвокат ищет в провинции клиентуру.

Придавая вероятной джинсе вид журналистских текстов, местные репортеры называли Бородина «звездным адвокатом» и «защитником Ксении Собчак, Михаила Ефремова и семьи Иосифа Пригожина». У Виталия Бородина и правда есть адвокатский статус. Согласно реестру Минюста, он состоит в адвокатской палате Северной Осетии — там же, где выдали аналогичное удостоверение Эльману Пашаеву, защищавшему Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Пашаев и Бородин приятели, а вот в деле Ефремова как бы выступали оппонентами. Первый — защищал артиста, второй — пытался войти в дело как представитель интересов любовницы погибшего Сергея Захарова.

Об эффективности линии защиты можно судить как по результатам процесса, так и по лишению Пашаева статуса за нарушение профессиональной этики. Аналогичная судьба грозила и Бородину: любовница погибшего Ирина Стерхова требовала от адвокатской палаты наказать его по всей строгости — по словам Стерховой, Бородин уговаривал довериться ему, а сам якобы подговорил участкового написать справку, из которой следовало, что Стерхова погибшему — чужой человек.

Справка такая и правда в деле была, и действительно на ее основании женщине в статусе потерпевшей было отказано. Впоследствии документ признали фиктивным, подписавшего его полицейского уволили, а в разговоре с журналистами он заявил, что написал справку по образцу, присланному помощницей Бородина, и по его запросу. Она была очень нужна Бородину — он даже не поленился заехать просто пообщаться с участковым, сообщил, что они земляки.

Кстати, в интервью уволенный полицейский упоминает, что посчитал гостя «руководителем серьезного ведомства». Все же словосочетание «федеральный проект» в названии организации себя оправдывает.

В справке (которую потом признали липовой) указывалось, что Захаров всего лишь снимал у Стерховой квартиру. Когда искомый документ был получен, Бородин передал его Пашаеву и адвокатам официальной жены Захарова, а про свою несостоявшуюся доверительницу сказал в эфире у Малахова, что та просто хотела получить от Ефремова кучу денег.

Когда Стерхова написала в адвокатскую палату Алании, ей ответили: договора с Бородиным вы не заключили, а значит, и о действиях во вред доверителю речь идти не может. И Бородин статус сохранил.

В адвокатуру наш герой пришел не сразу: информация о нем появилась на сайте североосетинской палаты в ноябре 2020 года. До этого его следы можно найти в Солнечногорске, где Виталий трудился замглавы администрации по безопасности. Когда его подчиненного осудили за мошенничество и миллионную взятку, Бородин администрацию покинул.

В молодости выпускник частного «Московского открытого юридического института» работал в наркоконтроле (на одном из ток-шоу утверждал, что 6 лет провел на оперативной работе, в другом интервью — что боролся с оргпреступностью и пережил 4 покушения). Сайт издания «Саратовские областные новости» сообщал о задержании в Москве полного тезки и ровесника Бородина с граммом кокаина; активист утверждает, что это заказуха. Сам о себе говорит как об участнике боевых действий в Украине и Сирии, но документальных подтверждений этому в публичном доступе нет.

В 2016 году предлагал уговорить Путина вручить Путину же звезду Героя России.

На видеохостингах можно найти нарезки агитационных роликов Бородина (видимо, времен его участия в праймериз), где человек, похожий на него, в полумраке бьет боксерскую грушу. Акцент на спортивном прошлом он делает и сейчас, упоминая, что занимался борьбой в военном училище (каком именно — не упоминается нигде). После серии резких ударов по снаряду, которые в кадре делает человек с фигурой все же несколько более атлетической, чем у Бородина, на экране проступает текст: «Дела важнее слов». Устная речь действительно не самая сильная сторона Бородина, полагающего, что слово «ихний» не просто существует, но и достойно употребления в эфире.

Не красноречивого и не особенно харизматичного деятеля с неопределенным функционалом продолжают приглашать в эфиры госканалов, где в прайм-тайм он, как уже упоминавшийся литературный персонаж, дает «советы космического масштаба». И, как другой герой русской классики, создает образ человека, который хоть с Пушкиным, хоть с Путиным — на дружеской ноге.

Впрочем, на днях удача ему изменила. Как он сам написал в телеграм-канале, пришлось покинуть «прямой эфир записи» (Sic!) на канале НТВ из-за несогласия с политикой ведущих.

Речь снова шла о Лии Ахеджаковой — и, видимо, речи Бородина оказались чересчур даже для Норкина.

Спикера якобы оборвали на полуслове, и тот, оскорбленный, покинул студию. Теперь опасается, что его и вовсе вырежут из программы, и подозревает ведущих и редакторов, что те «льют воду на мельницу врагов». Как бы теперь на НТВ жалобу Краснову не написал…

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Признан в РФ экстремистским и запрещен.** Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

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