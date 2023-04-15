 

Мода с металлическим отливом: металл в образах

15.04.2023, 5:10, Новости дня
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Цвет
металлик и переливы в одежде стали настоящей сенсацией на подиумах и в уличной
моде. Цвет металлик и аксессуары с металлическим отливом — сейчас это популярный выбор для любого случая, от повседневной
носки до более формальных мероприятий. Александр Кузиков, главный стилист
интернет-магазина Shopping Live, рассказал нам про главный тренд этого сезона и
поделился идеями, как составить стильный образ с блеском во всех смыслах этого
слова.

Металлик
в одежде

Металлические
оттенки придают вещам глубину, текстуру и яркость. Благодаря этому, любой
наряд, в котором есть металлический оттенок, становится более выразительным. К
тому же этот цвет позволяет использовать более простые формы и линии, поэтому в
таком образе вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Чтобы
создать гармоничный образ, комбинируйте металлические мотивы с более спокойными
элементами одежды. Например, можно надеть свои любимые однотонные джинсы, однотонные
кроссовки и водолазку или топ яркого цвета с металлическим переливом. Другой
вариант —
плиссированная юбка цвета металлик с черной блузой и туфлями на небольшом
каблуке. Блестящий акцент придаст даже самому простому образу шарма. А
сверкающие тотал-образы стоит оставить для вечеринки — в них вы точно не останетесь без внимания.
Металлик сочетается с самыми разными материалами, от кожи и текстиля до тонких
прозрачных тканей, поэтому можно дать волю фантазии.

Металлический
перелив используется в широком спектре цветов, от серебряного и золотого до
розового золота и графита. В зависимости от выбранного цвета, можно создать
различные эффекты. Если вы хотите поэкспериментировать с цветами, то можно
комбинировать разные оттенки металлика, создавая интересный переливающийся
эффект. Но помните, что всегда лучше сделать более лаконичный наряд и дополнить
его украшениями, чем переусердствовать с цветами.

Металлик
в обуви

Обувь
в цвете металлик можно носить как на каждый день, так и на вечеринку. Дизайнеры
предлагают широкий выбор актуальных моделей разных оттенков и степени блеска.

Лаконичные
серебристые туфли в стиле 90-х можно носить в офисе с классическим костюмом или
платьем, чтобы добавить нотки эксцентричности и индивидуальности. На вечеринке
металлическая обувь будет выглядеть привлекательно и смело, особенно если
сочетать ее с мини-юбкой или платьем. Для прогулок по городу лучше выбрать
блестящие кеды, которые придадут вашему образу непринужденности и подчеркнут
чувство стиля. А для теплой погоды стоит запастись сверкающими светлыми
босоножками на плоской подошве или невысоком каблуке. Главное при составлении
образа — не забывать о балансе между яркими цветами и металлическими оттенками.

А
если к сверкающей обуви вы еще не готовы, то можете остановиться на моделях с
деталями в этом стиле: цепочками, блестящим декором или металлической
фурнитурой.

Металл
в аксессуарах

В
этом сезоне в тренде украшения из золота и серебра. Смелые модницы могут
позволить себе аксессуары с крупными металлическими элементами, чтобы создать
интересный акцент на вашем образе. Например, объемные серьги-кольца или
ожерелье с крупным металлическим кулоном. Еще один вариант — комбинировать стильные металлические
цепочки разных размеров на шее, запястье или даже на поясе.

Если обилие металла — это слишком смело, на помощь придут лаконичные колье или фаланговые кольца. Такие детали подчеркнут уникальность и стиль их
обладательницы, а наряду добавят праздничности. Даже неброские металлические
кнопки, цепочки и заклепки в качестве декора на рубашках, брюках и юбках
сделают ваш стиль неповторимым.

Дизайнеры
часто используют аксессуары из золота и серебра, чтобы подчеркнуть форму и
структуру одежды, а также для большей глубины образа. Так что не бойтесь
следовать этой модной тенденции и сочетайте металлические элементы с простыми
формами.


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