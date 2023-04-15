Мода с металлическим отливом: металл в образах

Цвет

металлик и переливы в одежде стали настоящей сенсацией на подиумах и в уличной

моде. Цвет металлик и аксессуары с металлическим отливом — сейчас это популярный выбор для любого случая, от повседневной

носки до более формальных мероприятий. Александр Кузиков, главный стилист

интернет-магазина Shopping Live, рассказал нам про главный тренд этого сезона и

поделился идеями, как составить стильный образ с блеском во всех смыслах этого

слова.

Металлик

в одежде

Металлические

оттенки придают вещам глубину, текстуру и яркость. Благодаря этому, любой

наряд, в котором есть металлический оттенок, становится более выразительным. К

тому же этот цвет позволяет использовать более простые формы и линии, поэтому в

таком образе вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Чтобы

создать гармоничный образ, комбинируйте металлические мотивы с более спокойными

элементами одежды. Например, можно надеть свои любимые однотонные джинсы, однотонные

кроссовки и водолазку или топ яркого цвета с металлическим переливом. Другой

вариант —

плиссированная юбка цвета металлик с черной блузой и туфлями на небольшом

каблуке. Блестящий акцент придаст даже самому простому образу шарма. А

сверкающие тотал-образы стоит оставить для вечеринки — в них вы точно не останетесь без внимания.

Металлик сочетается с самыми разными материалами, от кожи и текстиля до тонких

прозрачных тканей, поэтому можно дать волю фантазии.

Металлический

перелив используется в широком спектре цветов, от серебряного и золотого до

розового золота и графита. В зависимости от выбранного цвета, можно создать

различные эффекты. Если вы хотите поэкспериментировать с цветами, то можно

комбинировать разные оттенки металлика, создавая интересный переливающийся

эффект. Но помните, что всегда лучше сделать более лаконичный наряд и дополнить

его украшениями, чем переусердствовать с цветами.

Металлик

в обуви

Обувь

в цвете металлик можно носить как на каждый день, так и на вечеринку. Дизайнеры

предлагают широкий выбор актуальных моделей разных оттенков и степени блеска.

Лаконичные

серебристые туфли в стиле 90-х можно носить в офисе с классическим костюмом или

платьем, чтобы добавить нотки эксцентричности и индивидуальности. На вечеринке

металлическая обувь будет выглядеть привлекательно и смело, особенно если

сочетать ее с мини-юбкой или платьем. Для прогулок по городу лучше выбрать

блестящие кеды, которые придадут вашему образу непринужденности и подчеркнут

чувство стиля. А для теплой погоды стоит запастись сверкающими светлыми

босоножками на плоской подошве или невысоком каблуке. Главное при составлении

образа — не забывать о балансе между яркими цветами и металлическими оттенками.

А

если к сверкающей обуви вы еще не готовы, то можете остановиться на моделях с

деталями в этом стиле: цепочками, блестящим декором или металлической

фурнитурой.

Металл

в аксессуарах

В

этом сезоне в тренде украшения из золота и серебра. Смелые модницы могут

позволить себе аксессуары с крупными металлическими элементами, чтобы создать

интересный акцент на вашем образе. Например, объемные серьги-кольца или

ожерелье с крупным металлическим кулоном. Еще один вариант — комбинировать стильные металлические

цепочки разных размеров на шее, запястье или даже на поясе.

Если обилие металла — это слишком смело, на помощь придут лаконичные колье или фаланговые кольца. Такие детали подчеркнут уникальность и стиль их

обладательницы, а наряду добавят праздничности. Даже неброские металлические

кнопки, цепочки и заклепки в качестве декора на рубашках, брюках и юбках

сделают ваш стиль неповторимым.

Дизайнеры

часто используют аксессуары из золота и серебра, чтобы подчеркнуть форму и

структуру одежды, а также для большей глубины образа. Так что не бойтесь

следовать этой модной тенденции и сочетайте металлические элементы с простыми

формами.