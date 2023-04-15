 

France 24 – шведские старушки создали «Женский патруль», чтобы добиваться равных пенсий с мужчинами

15.04.2023, 5:00, Новости дня
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В Швеции пенсии женщин отстают от мужских в среднем на 30 процентов. Группа пожилых дам создала свой «Женский патруль», чтобы добиваться равноправия в этом вопросе. Уже 10 лет каждый четверг они протестуют возле шведского парламента. «Мы останемся здесь, пока они не изменят систему», — сообщила его основательница телеканалу France 24.

Их называют «Женский патруль». Они надевают свои красные шапочки и протестуют возле шведского парламента каждый четверг, требуя реформировать пенсионную систему. В Швеции пенсии женщин отстают от мужских почти на 30 процентов. В основном это связано с более низкими средними зарплатами и менее последовательными карьерами. 

БРИГИТТА СЕВЕФЖОРД, соосновательница женского патруля Tantpatrullen: Мы будем продолжать стоять здесь до самой смерти. Будем требовать новую систему. Мы здесь уже 10 лет. Мы выходили с протестами к зданию шведского парламента уже более 300 раз. И мы останемся здесь, пока они не изменят систему. 

В Швеции существует система очков. Чем больше человек работает, тем выше его пенсия. Изначально возраст выхода на пенсию был 61 год, но постепенно его повышали в соответствии с продолжительностью жизни и изменением экономических условий. К 2026 году минимальный пенсионный возраст должен составить 64 года. Но в реальности многие шведы продолжают работать намного дольше. 

Роне 68 лет, она всё ещё работает воспитателем. 

РОНА: Это может принести больше денег. Это важно. Чтобы у меня была хорошая жизнь, когда я перестану работать. 

В Швеции две трети людей старше 60 лет считаются пожилыми, но продолжают работать. Это в три раза больше, чем во Франции. 

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.


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