Сурки не выживут, пострадают и бараны

Пока на Камчатке животные бегут от извергающегося вулкана, люди торгуют его пеплом.

Населенные пункты Камчатки, которые 11 апреля засыпало пеплом с извергающегося вулкана Шивелуч, постепенно возвращаются к обычной жизни. Больше всего досталось поселку Ключи. Утром во вторник, когда многокилометровая пепельная туча расплылась по небу и закрыла солнечный свет, в Ключах стало темно, как ночью. На улицы лег слой пепла толщиной до 8,5 сантиметра.

Со временем пепел превратился в грязь, смешавшись со снегом. Этой грязью сегодня покрыт весь поселок. В магазинах покупателям выдают чехлы для обуви, как в больницах. Использованные бахилы, которые ветер разносит в разные стороны, стали частью уличного пейзажа. В том, что пепел намок от снега, есть несомненные плюсы. Местные жители говорят, что дышать теперь гораздо легче, в воздухе уже не висит запах серы.

Ключи, к слову, пеплопадом удивить сложно. Подобные явления здесь наблюдают практически каждый год. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но панических настроений среди населения осадки из пепла точно не вызывают.

Просто на этот раз осадки оказались очень сильными, таких, как подсчитали в Институте вулканологии, не было последние 60 лет.

СМИ в связи с этим уделили Ключам повышенное внимание. В одном из телесюжетов рассказали, что практически все жители поселка теперь ходят в противочумных костюмах, как врачи в ковидных госпиталях. Это, конечно, не так. Медицинские комбинезоны, как и прежде, носят только сотрудники ключевской больницы. Остальные люди в основном используют маски, иногда респираторы. Но часто они вообще ничем не защищены.

Власти, в свою очередь, пытаются демонстрировать активность, которая, по идее, должна снизить опасные для населения последствия пеплопада. Пожарные из шланга смыли пепел с двух зданий: своей части и поселковой больницы. Еще собираются помыть школу и детский сад. С территорий соцучреждений жижу из пепла и снега вывозят на грузовиках. В МЧС утверждают, что вывезли уже около трех тысяч кубометров. Скорее всего, это капля в море. Полностью очистить поселок или даже его значительную часть едва ли удастся. Сил и средств для решения подобных задач у спасателей явно недостаточно.

Между тем извержение Шивелуча доставило неприятности не только людям, но и животным. Медведям, как говорят ученые, ничего не угрожает. А вот соболям, зайцам, лисицам, росомахам, рысям, лосям, которых немало в лесах рядом с вулканом, вероятно, придется искать себе новые места обитания.

«По опыту других извержений, которые приводили к сильным пеплопадам, могу сказать, что миграция животных уже началась. Звери уходят. Уверен, что не выживут сурки, которые живут в предгорьях. После извержения Толбачика в 1975 году сурки в окрестностях вулкана погибли. Популяция восстановилась спустя примерно 20 лет», — процитировало информагентство «Кам 24» научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александра Валенцева.

По его мнению, пострадает и популяция снежного барана, которая обитает в зоне сильного пеплопада. Этим животным некуда будет мигрировать, поэтому многие из них вымрут.

Однако на Камчатке есть и те, кто сумел обернуть стихийное бедствие в свою пользу. Речь, естественно, уже о людях, а не о снежных баранах. Турфирмы, например, объявляют экскурсии к извергающемуся Шивелучу. А некоторые предприниматели оптом скупают вулканический пепел при условии, что продавец самостоятельно доставит его из Ключей в Петропавловск (расстояние между ними примерно 600 километров). За килограмм платят по 1000 рублей. В дальнейшем пепел будут фасовать по пузырькам и продавать туристам в качестве сувениров.

Шивелуч тем временем постепенно успокаивается. Цветовой код опасности вулкана для авиации изменили с красного на оранжевый. Это означает, что выбросы сейчас незначительные. Впрочем, сколько продлится затишье, едва ли кто-то сумеет уверенно предсказать. Шивелуч называют одним из самых активных вулканов Камчатки, только в XXI веке он извергался не менее девяти раз.

Владимир Хитров

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