Мнение: О критическом перенапряжении Системы… Силовики сливают Путина?

Вроде бы и «мелочь» — слова какого-то там депутата Госдумы РФ: мало ли за последний год наговорили эти «мели-Емели». Но всё же и симптом, и быть может, уже и #диагноз. Неутешительный, надо признать.

Но и неудивительный тоже. Ведь ещё в прошлом году стал очевиден некий властный парадокс. Те, кого широкая и, в первую очередь, охранительная общественность подозревала и хулила, — презренные «либералы» — сработали внезапно хорошо. А те, на кого отечественные охры буквально молились, показали себя… Ну, как смогли, так и показали, в общем. До сих пор полмира изумляется, как же такое вышло.

И вот — новый поворот ©

Депутат Госдумы Александр Хинштейн открыто «наехал» на МВД России буквально на днях. По его словам, там несмотря на предостережения президента Владимира Путина, формируется параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии, и такое «соперничество» крайне опасно.

При этом глава комитета Думы по информационной политике обозначил и конкретные «внутренние» вещи. По его данным, в Москве и Санкт-Петербурге полицейские спецполки начали перестраивать по образу и подобию ОМОНов: в них появились снайперы, взрывотехники, высотники. Одновременно резко наращиваются и штаты таких спецподразделений.

«Политика руководства МВД выглядит очень странно, — резюмировал депутат. — В условиях, когда Росгвардия (в отличие от МВД) непосредственно участвует в СВО, подобное «соперничество» крайне опасно. Ведомственные интересы не должны ставиться выше государственных».

Не секрет, что Александра Хинштейна считают близким к главе Росгвардии Виктору Золотову, бывшему телохранителю Владимира Путина. Однако в нынешних условиях слова депутата о создании в МВД «Росгвардии 2.0» выходят за рамки обычной практики межведомственных разборок, придав им ненужную и даже вредную публичность. По сути, депутат в самый неподходящий момент подтвердил, что «войны силовиков» — то, о чём говорят не один десяток лет – существует в реальности.

И это полбеды. Многие подозревали, что разборки были. Но обо всем об этом никогда, не в коем случае нельзя было говорить публично и де-факто официально. Это ведь главный закон «вертикали»: она – едина. И если даже «кто-то кое-где у нас порой», то то ситуация находится «под полным контролем». Теперь же этот принцип нарушен, что уже неформально подтверждает: в элитах у нас не всё благополучно, причём, речь идёт не о простых, а именно – о силовых элитах. Это означает, что силовая вертикаль находится в большом движении, и у каждой её части – своё видение ситуации, перспектив и способов дальнейших действий.

Но если бы только один депутат!

Тут уже кучно пошло.

Утечка секретных документов из Пентагона свидетельствует, что практически все российские спецслужбы находятся «под колпаком» американской разведки. ЦРУ для прослушивания разговоров в Минобороны России использует средства радиоэлектронной разведки, а такую задачу успешно решать крайне сложно без чьего-то содействия изнутри. Также участились разного рода «сливы»: супруга главы СВР Сергея Нарышкина запечатлена в Париже, дочь министра обороны Сергея Шойгу в Дубае, жена (правда, бывшая) замминистра обороны Тимура Иванова в Куршевеле и проч.

Один за другим гремят «шпионские скандалы». В Словении расследуют дело супружеской пары, обвиняемой в работе на российскую нелегальную разведку. Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло из-за подозрения в шпионаже. Голландская разведка заявила, что в Международный уголовный суд в Гааге пытался устроиться на работу российский разведчик-нелегал и проч. Было бы наивно списывать эти и другие разоблачения всего лишь на профессионализм и везение иностранных спецслужб. Похоже, система сдержек и противовесов в силовых ведомствах России пошла вразнос, многие начали «свою игру», в свете чего будущее видится крайне тревожным.

В общем, у российских силовиков появляются свои «карлы вольфы»?

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