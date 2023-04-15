Новый цвет – новый образ: самые модные тенденции и техники окрашивания волос на лето-2023

Если вы, как и многие девушки и женщины любите менять свой образ каждое лето, следует ознакомиться с последними тенденциями окрашивания. Выбрав один из вариантов, вы точно будете привлекать к себе больше внимания. Ведь получится красота!

Кроме того, смена стиля довольно часто приводит и к положительным изменениям в жизни.

В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, вы можете выбрать кардинальную смену стиля или окрасить только пару прядей, которые выгодно подчеркнут ваши выразительные черты лица.

Блонд с оттенком серого

Теплые оттенки блонда были особенно популярны в прошлом году. В этом сезоне тренд набирает оборот: светло-русый цвет теперь освежен мягкими оттенками серого. В результате получается благородно-серо-русая блондинка в образе ледяной принцессы. Девушкам, которые предпочтут такое окрашивание, придется использовать серебряный шампунь, который будет предотвращать потерю блеска и пожелтение волос.

Оттенки оранжевого и розового

Для девушек-блондинок подойдет такое перевоплощение. Если еще вчера вы были клубничной блондинкой, а сегодня являетесь персиковой, то уже завтра сможете сменить цвет волос и сделать его с отливом серого.

Темно-красный

Выбирая цвет волос, вовсе не нужно останавливаться на традиционных оттенках. Ведь вы можете предпочесть даже оранжевый или красный. Эти тенденции возвращаются в этом году и гарантируют вам, что вы обретете новый образ в стиле гранж.

Рыжие волосы в настоящее время все реже используются в светло-медных оттенках. Вместо этого становятся более популярными насыщенные и глубокие оттенки, которые становятся красными. Дополнительным преимуществом этого является то, что локоны предварительно нет необходимости отбеливать.

Темно-коричневый с шоколадным оттенком

Шоколадная брюнетка – это тренд цвета волос 2023 года. Такое окрашивание позволит вам получить насыщенный темно-коричневый оттенок с теплыми, красными или каштановыми отблесками. Огромное преимущество этого цвета волос заключается в том, что он идеально подчеркивает светлые глаза, а также гармонирует со всеми оттенками кожи.

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Глянцевый черный

Глянцевый черный – один из самых важных трендов 2023 года. Вы можете выбрать прохладный черный цвет, который хорошо сочетается со светлыми оттенками кожи. Получится эдакая Белоснежка, волосы которой имеют невероятный блеск.

Техники окрашивания: от карамельного до золотисто-коричневого

Будь то мелирование, обрамление лица светлыми прядями или что-то иное, важно в этом сезоне придерживаться естественности. Ключевые тенденции предусматривают встраивание локонов с карамельными бликами. Если вы хотите освежить свой образ, вы можете включить теплые оттенки золотистого, коричневого и медного. Это позволит оттенить темные волосы.

Мягкие контрасты глазури

Эта техника окрашивания не предусматривает того, что светлые локоны будут распространены по всей длине. Они начинают прослеживаться лишь от середины головы и становятся все более светлыми к кончикам.

Абсолютный плюс такой техники окрашивания заключается в том, что посещать парикмахера можно будет тогда, когда возникнет желание, а не необходимость.

Светлые пряди у лица

Такой вариант окрашивания – это, так сказать, проба пера, когда девушка рассматривает вероятность того, чтобы в будущем стать блондинкой. Но с помощью такого окрашивания можно достичь сразу нескольких целей.

Во-первых, светлые пряди по двум сторонам от лица выгодно подчеркивают скулы и выделяют глаза. Во-вторых, такое окрашивание является щадящим, а девушка сможет оценить, хочет ли она полностью становиться блондинкой. Ведь иногда и пары прядей достаточно, чтобы принять окончательное решение.