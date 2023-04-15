Лук из экокожи

Луки

из экокожи — один из самых горячих трендов в мире моды за последнее время. Они

идеально сочетают в себе стильный дизайн и экологическую осознанность. Более

того, такие вещи очень универсальны и могут использоваться как для повседневных

нарядов, так и для элегантных образов. Мы поговорили с Александром Кузиковым,

главным стилистом интернет-магазина Shopping Live, и выяснили, какие вещи из

экокожи стоит приобрести и как составить с ними актуальный лук.

Брюки

В

этом сезоне стоит присмотреться к нескольким модным фасонам: имеются в виду

чиносы, бананы, клеш.

Чиносы

из экокожи — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, но при этом

чувствовать себя комфортно. Это модель с зауженными штанинами и средней

посадкой. Она хорошо сочетается с блузами и рубашками, поэтому подойдет для

создания классического делового образа.

Бананы

имеют высокую посадку, широкие манжеты и свободный крой, который делает их

очень комфортными для носки. Такие брюки отлично сочетаются с топами, рубашками

и свитерами, поэтому с ними можно создать стильный образ для любого случая. На

прогулку по городу можно дополнить их однотонной оверсайз-футболкой и

кроссовками на объемной подошве. А вот для романтического свидания бананы из

экокожи можно сочетать с бра, бадлоном из блестящей сетки и босоножками на

небольшом каблуке.

Брюки-клеш

имеют широкие штанины, расширяющиеся к низу от бедра или от колен. Этот фасон в

сочетании с экокожей добавит образу дерзости, особенно если вы используете еще

и яркие элементы. Например, кожаный клеш можно надеть с топом сочного

оранжевого или ярко-розового цвета и рубашкой или пиджаком из экокожи.

Дополнить аутфит можно трендовыми объемными цепями на шее или запястьях. Для

более спокойных образов можно выбрать футболку или водолазку нейтральных цветов

и сочетать их с объемными серьгами и актуальными лоферами.

Рубашки

Рубашки

из экокожи — элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Среди

модных фасонов можно выделить прямые, приталенные и оверсайз. Оверсайз-рубашки

отлично смотрятся с узкими джинсами и юбками А-силуэта. Прямые фасоны, как и

приталенные, можно носить с брюками более свободного кроя и летящими юбками. Но

важно учитывать нюанс: классическая рубашка должна быть заправлена или накинута

поверх топа в расстегнутом виде, а прилегающую модель лучше носить застегнутой

навыпуск, подчеркнув талию кожаным поясом.

Рубашки

можно носить как отдельно, так и в сочетании с кожаными брюками, юбками или

шортами. Такая комбинация позволит получить стильный тотал-лук из экокожи,

который будет уместно смотреться и в офисе без дресс-кода, и на вечеринке. Самые

базовые варианты — рубашки черного, бежевого и серого цветов и оттенка мокко.

Но в этом сезоне можно смело экспериментировать с яркими цветами: красным,

голубым, зеленым, бордовым. Они могут быть однотонными или с принтами —

например, с трендовым змеиным узором. Но не переборщите: экокожа — акцентный

материал, поэтому украшений и разнообразия цветов в таком образе должно быть

минимум.

Бомберы

Эти

куртки идеально подходят для создания стильного и современного образа. Самые

популярные фасоны бомберов из экокожи в этом сезоне — это укороченные куртки с

широкими рукавами и объемными плечами, а также модели с воротником-стойкой и

декоративными молниями.

Актуальная

цветовая гамма варьируется от черного и темно-синего до самых ярких, например

красного и изумрудного. Бомберы из экокожи хорошо сочетаются с джинсами и

кедами, позволяя создать стильный образ в жанре кэжуал. Не стоит убирать куртку

далеко даже в том случае, если вы предпочитаете более женственные наряды:

одетая поверх воздушного платья или струящейся юбки, она добавит луку

элегантности и подчеркнет нежность наряда за счет контраста. Лучше всего

бомберы сочетаются с обувью на плоской подошве, такой как кеды или лоферы.

Костюмы

Костюмы

из экокожи — стильный и элегантный выбор для любого случая.

В офис можно выбрать

комплект из кожаных брюк свободного кроя, объемного пиджака такого же цвета и

материала, а также однотонной водолазки или футболки. Еще один вариант

сдержанного лука — комплект из кожаных оверсайз-пиджака и юбки длины миди с

рубашкой или блузкой без лишнего декора. Для неформальной обстановки рубашку

стоит заменить на кроп-топ или даже кружевной бралетт, который придаст образу

романтичный оттенок. Или можно выбрать кожаные брюки прямого покроя с высокой

талией и кожаный корсет, надетый поверх белой свободной рубашки, — идеальное

сочетание для праздничного вечера, в котором вы точно будете выглядеть как с

обложки.