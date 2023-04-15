 

Лук из экокожи

15.04.2023, 2:30, Новости дня
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Луки
из экокожи — один из самых горячих трендов в мире моды за последнее время. Они
идеально сочетают в себе стильный дизайн и экологическую осознанность. Более
того, такие вещи очень универсальны и могут использоваться как для повседневных
нарядов, так и для элегантных образов. Мы поговорили с Александром Кузиковым,
главным стилистом интернет-магазина Shopping Live, и выяснили, какие вещи из
экокожи стоит приобрести и как составить с ними актуальный лук.

Брюки

В
этом сезоне стоит присмотреться к нескольким модным фасонам: имеются в виду
чиносы, бананы, клеш.

Чиносы
из экокожи — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, но при этом
чувствовать себя комфортно. Это модель с зауженными штанинами и средней
посадкой. Она хорошо сочетается с блузами и рубашками, поэтому подойдет для
создания классического делового образа.

Бананы
имеют высокую посадку, широкие манжеты и свободный крой, который делает их
очень комфортными для носки. Такие брюки отлично сочетаются с топами, рубашками
и свитерами, поэтому с ними можно создать стильный образ для любого случая. На
прогулку по городу можно дополнить их однотонной оверсайз-футболкой и
кроссовками на объемной подошве. А вот для романтического свидания бананы из
экокожи можно сочетать с бра, бадлоном из блестящей сетки и босоножками на
небольшом каблуке.

Брюки-клеш
имеют широкие штанины, расширяющиеся к низу от бедра или от колен. Этот фасон в
сочетании с экокожей добавит образу дерзости, особенно если вы используете еще
и яркие элементы. Например, кожаный клеш можно надеть с топом сочного
оранжевого или ярко-розового цвета и рубашкой или пиджаком из экокожи.
Дополнить аутфит можно трендовыми объемными цепями на шее или запястьях. Для
более спокойных образов можно выбрать футболку или водолазку нейтральных цветов
и сочетать их с объемными серьгами и актуальными лоферами.

Рубашки

Рубашки
из экокожи — элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Среди
модных фасонов можно выделить прямые, приталенные и оверсайз. Оверсайз-рубашки
отлично смотрятся с узкими джинсами и юбками А-силуэта. Прямые фасоны, как и
приталенные, можно носить с брюками более свободного кроя и летящими юбками. Но
важно учитывать нюанс: классическая рубашка должна быть заправлена или накинута
поверх топа в расстегнутом виде, а прилегающую модель лучше носить застегнутой
навыпуск, подчеркнув талию кожаным поясом.

Рубашки
можно носить как отдельно, так и в сочетании с кожаными брюками, юбками или
шортами. Такая комбинация позволит получить стильный тотал-лук из экокожи,
который будет уместно смотреться и в офисе без дресс-кода, и на вечеринке. Самые
базовые варианты — рубашки черного, бежевого и серого цветов и оттенка мокко.
Но в этом сезоне можно смело экспериментировать с яркими цветами: красным,
голубым, зеленым, бордовым. Они могут быть однотонными или с принтами —
например, с трендовым змеиным узором. Но не переборщите: экокожа — акцентный
материал, поэтому украшений и разнообразия цветов в таком образе должно быть
минимум.

Бомберы

Эти
куртки идеально подходят для создания стильного и современного образа. Самые
популярные фасоны бомберов из экокожи в этом сезоне — это укороченные куртки с
широкими рукавами и объемными плечами, а также модели с воротником-стойкой и
декоративными молниями.

Актуальная
цветовая гамма варьируется от черного и темно-синего до самых ярких, например
красного и изумрудного. Бомберы из экокожи хорошо сочетаются с джинсами и
кедами, позволяя создать стильный образ в жанре кэжуал. Не стоит убирать куртку
далеко даже в том случае, если вы предпочитаете более женственные наряды:
одетая поверх воздушного платья или струящейся юбки, она добавит луку
элегантности и подчеркнет нежность наряда за счет контраста. Лучше всего
бомберы сочетаются с обувью на плоской подошве, такой как кеды или лоферы.

Костюмы

Костюмы
из экокожи — стильный и элегантный выбор для любого случая.

В офис можно выбрать
комплект из кожаных брюк свободного кроя, объемного пиджака такого же цвета и
материала, а также однотонной водолазки или футболки. Еще один вариант
сдержанного лука — комплект из кожаных оверсайз-пиджака и юбки длины миди с
рубашкой или блузкой без лишнего декора. Для неформальной обстановки рубашку
стоит заменить на кроп-топ или даже кружевной бралетт, который придаст образу
романтичный оттенок. Или можно выбрать кожаные брюки прямого покроя с высокой
талией и кожаный корсет, надетый поверх белой свободной рубашки, — идеальное
сочетание для праздничного вечера, в котором вы точно будете выглядеть как с
обложки.


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