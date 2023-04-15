Das Erste – будут следить за каждым шагом — поездка Бербок в Китай станет испытанием для единства Европы и правительства Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок может быть уверена в одном: во время её первой поездки в Китай за каждым её шагом будут внимательно следить — и не только в принимающей стране, пишет Das Erste. Напряжённость вокруг Тайваня обнажила разногласия по поводу Китая как внутри правительства Германии, так и внутри ЕС — а в Пекине любые следы раздора будут восприняты как слабость. По мнению лидера немецких социал-демократов Рольфа Мютцениха, Бербок будет встречена в Китае «с определённым скептицизмом».



AP

Анналена Бербок может быть уверена в одном: во время её первой поездки в Китай в должности министра иностранных дел за каждым её шагом и каждым её словом будут внимательно следить — и не только в принимающей стране, пишет Das Erste.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС и спикер по вопросам внешней политики Йохан Вадефуль, который войдёт в состав немецкой делегации, призывает к чётким словам, а также к сплочённости внутри федерального правительства. В интервью Das Erste он раскритиковал тот факт, что министерство иностранных дел и канцлер «поют не с одного листа».

«Перед федеральным канцлером и министром иностранных дел сейчас находятся разные ноты, что плохо как для Германии, так и для Европы», — подчеркнул Вадефуль. За последние несколько месяцев неоднократно возникало впечатление, что Бербок и Шольц придерживаются разной степени жёсткости в отношениях с Китаем.

Европейское единство также подвергается испытанию. Поездка министра иностранных дел Германии состоится всего через неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин. После возвращения из Китая своими высказываниями по поводу Тайваня Макрон вызвал раздражение во всём Европейском союзе. Многие сочли, что Макрон имел в виду, что в случае военного конфликта между Китаем и Тайванем ЕС должен держаться в стороне и не поддерживать Тайвань.

Только в понедельник китайская армия официально завершила трёхдневные крупномасштабные учения в районе острова Тайвань. Принимающая сторона, вероятно, будет внимательно прислушиваться к тому, насколько сплочены европейцы в отношении Китая, и может интерпретировать споры как слабость. «Любые следы разногласий будут использованы Китаем», — подчёркивает Вадефул.

Бербок будет находиться в Китае два дня. Китай изменился, сказала Бербок перед отъездом: «После снятия ограничений из-за коронавируса я хочу получить более чёткое представление о том, какой курс выберет новое руководство, в том числе с учётом противоречия между политическим контролем и экономической открытостью».

Бербок не считает, что разрыв экономических связей отвечает интересам Германии. Однако, по её словам, необходимо «более систематически рассматривать и снижать риски односторонних зависимостей». Итак, Германия нацелена на снижение зависимости, например, в области ключевых технологий. Это особенно актуально в свете сценария военного обострения в Тайваньском проливе.

Без сомнения, отношения с Китаем сложны. В стратегических документах всегда упоминается триада: партнёр, например в области борьбы с изменением климата, конкурент и системный соперник. Эти три описания кажутся одинаково важными. Однако Бербок неоднократно давала понять, что она «всё чаще» видит в соперничестве между системами опасность. «Восторжествуют ли демократия, свобода и права человека? Или авторитаризм? В конце концов, имеет ли значение на международном уровне право сильного или всё-таки сила права?» — пишет издание.

Публичные обвинения Бербок в адрес Китая подвергаются критике в партии канцлера СДПГ. В преддверии её поездки лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что не хочет давать ей никаких публичных советов, однако отметил, что Бербок как личность будет встречена в Пекине «с определённым скептицизмом».

Именно министерство иностранных дел под руководством Бербок отвечает за разработку стратегии в отношении Китая для федерального правительства. Проект, обнародованный в ноябре, вызвал резкую критику в Китае. Очевидно, между министерством иностранных дел и ведомством федерального канцлера существуют некие разногласия. Единая версия документа пока не опубликована. Однако говорят, что нынешний проект сформулирован менее резко.

«Насколько открыто Бербок будет критиковать китайское руководство, когда будет находиться в самой стране? Можно ли будет сделать из этого какие-либо выводы об изменениях в позиции Германии?» — задаётся вопросом издание.

Микко Хуотари, директор Института китаеведения имени Герхарда Меркатора, предполагает, что Бербок повторит хорошо известные тезисы ЕС и G7, которые могут быть восприняты китайским правительством как недружественные. Однако это не станет сюрпризом. В интервью Das Erste Хуотари напомнил, что этот визит станет первым для Бербок: «Необходимо сначала выслушать, затем чётко сформулировать свои мысли. Не обязательно сразу же использовать громкоговоритель».