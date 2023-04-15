Рыжие волосы и мелирование — безупречное сочетание: 10 примеров, которые могут вдохновить на смену имиджа

Рыжие волосы идеальны для создания привлекательного образа. Если нужно немного оживить образ, стоит попробовать модное мелирование. Блики придают рубиново-рыжим волосам объем и потрясающий внешний вид. При окрашивании волос в красноватые тона следует использовать шампуни без сульфатов, которые предотвращают быстрое вымывание цвета и удерживают влагу, делая волосы живыми и блестящими.

Огненные со светлыми бликами (главное фото)

Огненные волосы со светлыми бликами выглядят потрясающе. Чтобы усилить эффект сверкания, нужно уложить пряди крупными волнами.

Темно-рыжие с ярко-оранжевыми прядями

Если есть желание поэкспериментировать с цветом, но не переборщить, можно добавить к темному рыжему оттенку светлые пряди. Следует добавить тонкие блики, которые будут органично сливаться с основным цветом. Волосы, окрашенные в яркие цвета, требуют постоянного ухода, благодаря чему они будут выглядеть здоровыми.

Имбирно-рыжие с розовыми бликами

Волосы рыжего цвета с розовыми прядями выглядят потрясающе. Акцентные цвета создают шикарный результат, делая образ дерзким. Такой вариант отлично подходит для волнистых волос средней длины.

Яркие рыже-русые с мелированием

Это достаточно смелый выбор, поскольку такое окрашивание требует восстановления каждые 4-5 недель. Красные и светлые оттенки исчезают очень быстро, поэтому важно всегда иметь под рукой необходимые продукты. Необходимо использовать шампунь и кондиционер для окрашенных волос, а также теплозащитные средства, так как от тепла цвет исчезает еще быстрее.

Короткий рыжий боб с карамельным мелированием

Карамельные блики на коротких рыжих волосах очень эффектно и стильно смотрятся, и такая прическа просто не может не понравиться.

Блонд с красными прядями

Блонд с рыжими прядями – уникальная комбинация. Такой вариант подходит тем женщинам, которые хотят первый раз попробовать рыжий цвет, а также обладательницам натуральных рыжих волос, мечтающих стать блондинками. С таким окрашиванием посещать салон придется каждые 6-8 недель.

Медно-рыжий с розовым золотом

Для многослойной стрижки средней длины можно выбрать медно-рыжее окрашивание с мелированием в оттенках розового золота. Эти блики на многослойной прическе, обрамляющей лицо, будут притягивать взгляд к глазам и бровям.

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Натуральные рыжие с тонкими светлыми бликами

Теплый рыжий можно носить с белыми бликами на волосах средней длины. Прическа будет особенно эффектной, если создать объемные локоны.

Клубнично-рыжие со светлыми бликами

Темный цвет каскадом переходит в клубничный блонд, что помогает подчеркнуть А-образные углы стрижки, создавая эффект водопада. Выбирая яркую стрижку, нужно помнить об уходе за волосами. Красные оттенки тускнеют быстро, поэтому требуют подкрашивания каждые шесть недель.

Оранжево-рыжие с серебряными бликами

Оранжево-рыжий оттенок с серебристыми бликами на волосах средней длины обеспечивает объем и облегчает укладку.