Асимметричная стрижка – лучший выбор для женщин старше 65: самые модные разновидности на весну

Стрижки для женщин старше 65 обычно выбираются с учетом омолаживающего эффекта, придания объема волосам и скрытия некоторых несовершенств, которые время оставляет на коже. Всем этим требованиям отвечают асимметричные стрижки, которые смотрятся очень элегантно и современно. Получается настоящая красота!

Они предусматривают множество слоев и переход от коротких локонов к более длинным. Существует великое множество способов добиться этого эффекта. В результате прическа смотрится превосходно даже на неуложенных волосах и, конечно же, позволяет добиться омолаживающего эффекта.

Почему следует выбрать асимметрию

Когда вы ознакомитесь с некоторыми вариантами асимметричной стрижки, наверняка сможете подобрать для себя нечто такое, что подошло бы именно вам. Если до этого момента вы считали, что женщина после 65 лет должна носить исключительно классическую стрижку, должно быть, сегодня тот самый день, когда вы измените свое мнение.

Давно прошли те времена, когда женщины с возрастом должны были становиться более скучными и старомодными в своих образах. Если вы до этого не решались носить асимметрию на своих волосах из-за того, что боялись осуждения, только взгляните на этих прекрасных женщин, которые смотрятся непревзойденно с их новыми стрижками. Вы должны выглядеть так, чтобы нравиться самим себе, а не так, как диктует общество.

Если вы еще и попросите своего парикмахера дать несколько советов по укладке, сможете каждый день выглядеть модно и стильно, а ваши волосы всегда будут смотреться ухоженными. Попробуйте создать свой индивидуальный стиль с асимметричной прической. Всегда помните, что возраст – это всего лишь цифра, которая никоим образом не должна вас ограничивать или расстраивать.

В чем преимущество

Асимметричные стрижки подходят практически всем, независимо от формы лица, длины и текстуры волос. Асимметрия позволяет сделать более тонкие пряди объемными и придает им текстуру.

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За волосами, которые обретают форму от симметричной стрижки, легко ухаживать. Еще одно преимущество таких стрижек состоит в том, что они гармонизируют пропорции лица. Стоит признать, однако, что такие стрижки подходят для смелых женщин, которые не боятся экспериментов.

Как часто следует подстригаться при асимметричной стрижке

Если вы выберете асимметричную стрижку, вам не нужно будет часто посещать парикмахера. Все зависит от личных предпочтений в отношении длины и того, как будут быстро отрастать ваши волосы. Обычно необходимость обновления стрижки возникает через 2 месяца после посещения парикмахера.

Для вьющихся волос

Если ваши волосы от природы вьющиеся, вы должны быть этим очень довольны, ведь прическа всегда смотрится объемной. Даже для волос, которые имеют мелкие кудри, подходят асимметричные стрижки, от этого они обретают какой-то невероятный шарм. Короткая симметричная стрижка способна подчеркнуть достоинства вьющихся волос.

С длинной челкой

Сочетайте асимметрию с длинной челкой, уложенной набок. Так вы сможете добиться еще большего омолаживающего эффекта. Такая стрижка подчеркнет ваши глаза и лучшие черты лица.

Асимметрия для смелых женщин

Существуют асимметричные стрижки, которые выглядят смело, модно и дерзко. Кто сказал, что женщинам после 65 следует носить скучные прически? Напротив, вы должны иметь свой собственный уникальный стиль, который будет нравиться именно вам.

Гладкий боб

Если вы хотите подобрать стильную, модную стрижку, определенно стоит рассмотреть боб с косым пробором. Он хорош на прямых волосах, только нужно правильно подобрать угол, под которым будут подстрижены волосы. В целом эта стрижка очень элегантно обрамляет лицо, что соответствует возрасту. Стрижка боб обычно рекомендуется женщинам даже старше 70 лет.