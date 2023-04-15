Das Erste – «фатальная ошибка» — Германия разрешила Польше передать Украине МиГи из запасов ГДР

Германия одобрила заявку Польши на экспорт Украине истребителей МиГ-29 из гэдээровских запасов, пишет Das Erste. Самолёты были переданы Варшаве ещё в 2004 году, но для их передачи Киеву требовалось отдельное разрешение. «Это фатальная ошибка», — прокомментировал решение Берлина лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч. По его словам, «немецкое правительство пересекло ещё одну красную линию, которую само же и провело».



AP

Германия одобрила заявку Польши на реэкспорт истребителей МиГ-29 из запасов ГДР на Украину, пишет Das Erste. Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус приветствовал это решение: «Это показывает, что на Германию можно положиться!» Самолёты достались Германии после объединения, рассказывает немецкий телеканал. Тогда это были самые современные истребители. В 2004 году Берлин передал их Варшаве.

О своём намерении поставить МиГи Украине Польша сказала ещё в середине марта. Восемь машин Киев уже получил. В начале апреля президент страны Анджей Дуда заявил об увеличении поддержки. По его словам, Варшава хочет передать Украине весь свой флот МиГов, который насчитывает около 30 самолётов. В него входят и истребители, полученные от ФРГ, для отправки которых требовалось отдельное разрешение.

Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот назвал решение Берлина «ответственным и солидарным», причём по отношению не только к Польше, но и к Украине, которая «ведёт борьбу за свободу». Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также поддержала этот шаг. И, по её словам, Берлину не нужно опасаться, что в результате он будет втянут в боевые действия. МиГ — это не немецкий самолёт, и он способен нести только ракеты «воздух — воздух», пояснила она. Истребитель может быть задействован в отражении атак российских ВВС. Другое дело, если бы Германия поставила машины, способные проникать вглубь российской территории, отметила Циммерманн. Лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, напротив, раскритиковал решение Берлина. «Это фатальная ошибка, — заявил он. — Немецкое правительство пересекло ещё одну красную линию, которую само и же провело».