Лодочки на каблуках снова в моде: теперь в них можно не только “в пир”, но и “в мир” – идеи образов на все случаи жизни

Туфли лодочки на каблуках снова в моде. Они подходят не только для вечернего выхода. Такая обувь позволяет создать красивые повседневные образы, которые будут выглядеть элегантно, стильно и непринужденно. В этом году большой популярностью пользуются туфли лодочки с острым носком. Вот несколько советов относительно того, как можно носить эту стильную и эффектную обувь.

Офисный стиль

Туфли лодочки являются классическим вариантом обуви, именно поэтому они отлично подходят для создания офисного стиля.

В зависимости от собственных предпочтений можно сочетать их с платьем или же брючным костюмом. Можно при желании сделать свой образ более интересным и оригинальным.

Для этого нужно добавить немного ярких цветов в свой образ и сделать так, чтобы лодочки были в центре внимания. Если на улице прохладно, то стоит надеть колготки, контрастирующие по цвету с обувью.

Дополнить образ можно стильными украшениями, чтобы выглядеть еще более интересно и притягательно.

Образ для свидания

Так как туфли лодочки являются базовым вариантом обуви, то их можно надеть практически на любой случай. Это просто идеальная обувь для свиданий.

Туфли лодочки помогут просто идеально дополнить наряд и сделать образ более эффектным и роскошным. Хорошо смотрится такая обувь вместе с милым маленьким платьем. Чтобы создать иллюзию более длинных ног, стоит надеть черные колготки вместе с черными туфлями.

С юбкой миди

Можно носить лодочки вместе со своими любимыми повседневными нарядами. Хорошо смотрится такая обувь вместе с юбкой миди.

Однако, чтобы выглядеть более непринужденно, стоит надеть в качестве верха стильную майку или же бомбер. Это позволит несколько уравновесить длину миди и строгость туфель и поможет создать модный образ.

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Наряд для вечеринки

Туфли-лодочки являются удобной и красивой обувью для вечеринки. Это идеальный вариант для танцев.

Чтобы сделать свой образ более притягательным и эффектным, стоит выбрать туфли яркого и веселого цвета, чтобы дополнить свой наряд.

При желании можно сделать обувь изюминкой своего образа, если хочется привлечь внимание. Прелесть туфель лодочек в том, что они никогда не бывают чрезмерными.

Туфли с монограммой

Можно сделать свой образ просто восхитительным при правильно подобранном наряде и обуви.

Если хочется, чтобы туфли выделялись, но не нравятся слишком яркие оттенки, то отличным решением станут модели с монограммой. Такая обувь может стать просто идеальным дополнением к повседневному наряду, если хочется несколько разнообразить и улучшить свой образ, но при этом не переборщить.

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Туфли с монограммой станут изюминкой наряда для всех тех, кто предпочитает минимализм или классический образ, но при этом хочет одеваться с изюминкой.

Двойной деним

Сочетание туфель лодочек с нарядом из джинсовой ткани помогает создать просто идеальный баланс.

Однако, чтобы выглядеть привлекательно и просто потрясающе, то нужно знать то, как правильно создать наряд из денима, прежде чем комбинировать между собой стили. Когда правильно подберете пару джинсов, останется только лишь надеть красивые лодочки.

Стоит подумать о более грубой одежде из денима, например, мешковатых джинсах и джинсовой рубашке оверсайз. Элегантные лодочки с острым носком станут неожиданным женственным акцентом наряда. Стоит выбрать яркую обувь и стильные аксессуары, чтобы сделать свой образ еще более эффектным.

Это поможет выглядеть действительно восхитительно и ярко. Можно быть уверенным в том, что точно не останетесь незамеченным.

Стиль 2000-х годов

Модные тенденции 2000-х годов подходят далеко не для всех, однако, некоторые стили несколько недооценены. Тренд платьев поверх брюк снова возвращается в моду. Сейчас стоит сделать свой образ более современным и ярким.

Пара туфель-лодочек с острым носком помогут в этом. Ключ в том, чтобы выбирать самые простые модели, а также избегать слишком ярких тонов и различных текстур.

Отличным вариантом станет монохромный образ, основанный на классических оттенках, в частности, таких как черный, белый или коричневый. Правильно подобрав к такому наряду туфли-лодочки, можно выглядеть действительно фантастически и очень ярко и стильно. Такой образ хорошо подойдет как для офисного стиля, так и торжественного мероприятия или же вечеринки.