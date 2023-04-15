Лимонный принт – самый свежий тренд весны-лета 2023: как его стилизовать в своем образе

Теплый сезон – это время для сочных оттенков и ярких принтов. Например, весной и летом 2023 года на пике модных трендов будут лимоны. Дизайнеры предлагают несколько удачных идей, как вписать этот принт в свой образ.

Немного о “лимонах”

Лимонный принт – это не новый тренд. Он стал хитом еще в 2016 году благодаря фееричной коллекции Dolce and Gabbana. С тех пор он не утратил актуальности, но именно в текущем году будет максимально популярным.

Секрет востребованности лимонного принта заключается в сияющей и счастливой ауре, которую он излучает. Просто глядя на него, мы понимаем, что наступило лето, и мысленно переносимся в какое-то теплое беззаботное место.

Платье с лимонным принтом

Если вы хотите добавить в свой гардероб что-то по-настоящему летнее, обзаведитесь белым платьем с ярким лимонным принтом. Хорошо, если на нем будут зеленые элементы в виде листочков – они еще сильнее подчеркивают сочность зеленого цвета. Такое платье просто идеально для отпуска или вечеринки на открытом воздухе – оно отлично подчеркивает загар.

Лимонный принт также хорошо смотрится на черном. Этот образ больше городской, повседневный. Лучшая обувь для такого наряда – летние эспадрильи. Они никогда не выйдут из моды, так как красивы и дарят ощущение комфорта.

Аксессуары к такому платью нужно подбирать лаконичные, сдержанные однотонные. Важно, чтобы они не перетягивали на себя внимание, не создавали “шум”, от которого рябит в глазах.

Купальник с лимонным принтом

Сочные солнечные лимоны – это лучшая расцветка для купальника, которую можно придумать. Она выглядит очень по-летнему и в то же время как-то освежает. Что касается фасона, этим летом в тренде будут закрытые сплошные купальники в стиле ретро. Также по-прежнему актуальными останутся купальники-бикини с высокой талией. Важно, чтобы, помимо лимонного принта, аксессуар содержал много зеленых элементов, которые подчеркнут яркость основного рисунка.

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Топ с лимонным принтом

Если вы находитесь в поиске топа, который можно сочетать с чем угодно, обратите внимание на лимонный принт. Такой верх можно носить в повседневном образе, его можно использовать и для романтического свидания. Наряд отлично сочетается и с джинсовыми шортами, юбками или простыми белыми брюками. Также вы можете создать костюм, подобрав нижнюю часть для лука с таким же принтом.

Лимонные аксессуары

Лимонная тематика уместна не только в принтах на тканях, но и в различных деталях. Например, вы можете приобрести сумку-тоут с лимонным принтом, которая будет хорошо смотреться на фоне однотонной одежды. Кроме того, в отпуске ее можно будет использовать в качестве пляжной.

Лимонным принтом может быть украшена бандана от солнца или лента на шляпе. Также в этом сезоне будут популярны тканевые пояски для брюк или юбок. Они тоже могут быть украшены лимонами. Также этот мотив уместен и в обуви.

Обязательно обратите внимание на бижутерию, выполненную в трендовом ярком стиле. Это могут быть серьги, кольца или кулоны в форме лимонной дольки. Они будут хорошо смотреться в лаконичном образе, состоящем из однотонных вещей, выполненных в приглушенных цветах.