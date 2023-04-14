Аналитики подсчитали стоимость продуктов на Пасху

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14.04.2023, 23:54, Новости дня
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Всего ничего остается до наступления Пасхи. Уже в воскресенье, 16 апреля, православные россияне будут отмечать важнейший церковный праздник, знаменующий воскрешение Иисуса Христа. Многие граждане соберутся вместе, чтобы сообщить благую весть, поздравить друг друга и насладиться традиционными угощениями.

Незаменимыми блюдами на праздничном столе являются вареные крашеные яйца, а также куличи. Кто-то выпекает их самостоятельно, а кто-то предпочитает покупать в магазине. Аналитики АТОЛ в преддверии Пасхи поверили цены в небольших магазинах формата “у дома” и подсчитали среднюю стоимость продуктов.

О результатах исследования от 10-13 апреля сообщает “Газета.ру”. По данным экспертов, с подельника по четверг купить десяток яиц можно было по цене 81 рубль. При этом они не зафиксировали изменения стоимости с приближением Пасхи.

Средняя стоимость праздничных куличей – 161 рубль. Исследование показало, что каждый день спрос на праздничный продукт растет на сто процентов по сравнению с предыдущим днем.

Примечательно, что в минувшем году и яйца, и куличи дорожали в день празднования Пасхи. А вот цена творога остается на уровне прошлого года – в среднем 129 рублей за килограмм. Итого, продуктовый набор обойдется россиянам примерно 371 рубль, уточняет издание URA.RU.


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