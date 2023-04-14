 

«Только честный бой»: Пригожин объяснил, почему РФ не примет «договорняк»

14.04.2023, 23:27, Разное
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Если РФ окажется на дне, она оттолкнется от него и, сбросив груз «глубинного государства» всплывет, снося все на своем пути. Этого чрезмерно боятся в США, говорится в статье основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Бизнесмен напомнил о выражении: «Дойти до дна, оттолкнуться и всплывать вверх». Его используют, когда груз проблем тянет на дно, а положение не улучшается.

«Это то, чего боятся американцы. Они боятся, что чрезмерное давление на Россию и увеличение внутренних проблем может потянуть Ее на дно. И если РФ дойдет до дна, оттолкнется от него, скинув груз “глубинного государства”, то она всплывет наверх, как огромный морской монстр, снося все на своем пути, в том числе и планы США», — написал Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» напомнил о подобных случаях в истории. Это произошло с Китаем в середине прошлого века, с Турцией после распада Османской империи, с Японией после Второй мировой войны и с Германией после Первой мировой войны. Все они в свое время всплыли, оттолкнувшись от дна, напомнил бизнесмен.

Пригожин считает, что радикальные национальные чувства в РФ «как после любого военного поражения», воспрянут, а военная промышленность страны начнет работать «с десятикратным усилием». Неэффективный государственный капитал будет вытеснен экономической эффективностью. 

«Государство избавится от бюрократии, процессы станут прозрачными, а РФ шаг за шагом превратится в Ощетинившегося Военного Монстра, с которым международному сообществу придется более чем считаться, прогибаться так, чтобы при каждом прогибе мы видели их раздвинутые ягодицы», — подчеркнул Пригожин. 

Если РФ не докажет свою военную мощь, никто не будет с ней считаться. США невыгодно, чтобы наша страна «дошла до дна и всплыла». Американцам нужен вялотекущий процесс, при котором они «договариваются с элитами, с “глубинным государством”», после чего убеждают высшее политическое руководство РФ на новые уступки шаг за шагом, предупредил Пригожин. 

В случае мягких договоренностей в Россию, по «принципу постепенного унижения», сначала вернутся «Фридманы и Чубайсы», а следом «Ходорковские и Дворковичи». После этого произойдет постепенная либерализация элит, и «глубинное государство» из чувства самосохранения станет «из черного или красного голубым или розовым», рассказал основатель ЧВК «Вагнер».

Такое развитие событий не выгодно, как Украине, так и ее президенту Владимиру Зеленскому. Им нужно сопротивляться, отметил Пригожин. Но если эти процессы будут развиваться быстро, «в течение года-двух», то обращенное лицом к Западу либерализованное «глубинное государство» заставит власти в РФ пойти на уступки и вернуть Украине находящиеся под российским контролем территории. Эти процессы запустят центробежные силы в регионах и США реализуют свой главный план с «мягким, спокойным договорняком», считает Пригожин.

«Россия не может принять никакого договорняка, только честный бой. И если из этого боя мы выйдем потрепанными — в этом нет ничего страшного», — заверил основатель ЧВК «Вагнер». 

Бизнесмен отметил, что российские укрепрайоны не дают возможности проникнуть вглубь страны. А народ РФ «никогда не ломался и не сломается». Поэтому необходим «Только Честный Бой», и чем он быстрее начнется, тем лучше, заключил Евгений Пригожин.


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