Вот в чем соль: достаточно убрать одну привычку, чтобы улучшить работу сердца и снизить развитие гипертонии

По данным медицинской статистики, в России наиболее распространенной причиной смерти являются болезни, связанные с системой кровообращения. Каждый год из-за них уходят из жизни миллионы людей. Поэтому очень важна профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, состоящая из огромного комплекса мер.

Однако существенному снижению риска рассматриваемых заболеваний способствуют даже самые простые действия. Так, например, можно отказаться от употребления вредных продуктов. При этом намного улучшить здоровье сердца может отказ всего лишь от одного-единственного продукта, которым является соль. Это будет хорошей профилактикой развития гипертонии.

В России едят много соли

Врач Елена Гричук, которая является заведующей кардиологическим отделением и имеет степень кандидата медицинских наук, объясняет, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием соли чревато задержкой в организме жидкости. В результате объем крови, которая в нем циркулирует, увеличивается. Это повышает тонус стенок артерий, что ведет к развитию гипертонии.

В России люди привыкли употреблять много соли. Это примерно 10-12 г на человека за одни сутки, что составляет около половины столовой ложки. При этом для обеспечения нормального функционирования человеческого организма врачи рекомендуют всего лишь 5-6 г.

Где содержится скрытая соль

Кардиолог отмечает, что избыток формируется еще и за счет так называемой скрытой соли, которая содержится во многих продуктах.

Речь идет, например, о:

соевом соусе; минеральной воде; консервах; колбасе; сыре; домашних заготовках; готовых продуктах.

Соль есть даже в обычном хлебе. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во множестве стран порядка 80% соли люди потребляют именно в составе пищевых продуктов, прошедших промышленную переработку. Так, в хлебе, в 100 г, присутствует 1 г соли. В сыре ее до 2,5 г.

Но ведь люди привыкли еще и солить пищу дополнительно несмотря на то, что необходимые 5-6 г мы уже получаем с продуктами, содержащимися в нашем рационе.

Нужен решительный шаг

Врач предлагает не солить еду при ее приготовлении, а также есть поменьше продуктов, в которых она содержится в большом количестве. Это будет существенным шагом в сторону снижения рисков повышения уровня давления в крови.

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Если вы всегда досаливали пищу, то первое время она будет казаться вам безвкусной. Но рецепторы к этому привыкнут где-то через месяц-полтора. Кроме того, более вкусной еду помогут сделать травяные приправы, не содержащие соли.

Эксперты ВОЗ утверждают, что, если индивидуум сможет адаптироваться к пониженному потреблению соли, то со временем он, скорее всего, будет ощущать более широкий спектр вкусов. Таким образом, еда без соли станет даже вкуснее, нужно только немного подождать.

Разумеется, соль не является единственным продуктом, способным навредить сердцу и сосудам. И если вы всерьез займетесь здоровьем системы кровообращения, то нужно обратить внимание и на многую другую еду. Так, учитывая рекомендации ВОЗ, следует есть меньше жирного мяса, но больше овощей и рыбы.

Конечно, меры по профилактике гипертонии отнюдь не ограничиваются правильным питанием. Вот что еще следует учитывать.

Общие рекомендации ВОЗ при гипертонии

При гипертонии и болезнях сердца Всемирная организация здравоохранения призывает придерживаться следующих правил:

Добавлять в свое меню больше растительной пищи. Не злоупотреблять животными жирами. Сократить количество быстрых углеводов. Отказаться от курения. Если и употреблять алкоголь, то в небольших количествах. Выполнять физические упражнения. Не сидеть долго на одном месте, ежедневно совершать прогулки. Не набирать лишнего веса. Научиться бороться со стрессовым состоянием. Поддерживать общение с близкими людьми.

Соблюдайте эти правила, и ваше сердце будет вам благодарно за это.