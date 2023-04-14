Ученые выяснили, почему люди любят горькие напитки

По статистике, чай, хининовый тоник и кофе пользуются большой популярностью среди большей части населения Земли, хоть они и отличаются горьким вкусом. В процессе нового исследования ученые решили выяснить природу такого явления.

Для этого специалисты сравнили генетические варианты, которые отвечают за восприятие горького вкуса кофеина, хинина и пропилтиоурацила, с информацией о количестве выпитого кофе, чая и алкоголя.

Выяснилось, что добровольцы, которые по генетическим причинам больше ощущают горечь кофеина, пьют больше кофе. Эксперты объяснили это противоречие тем, что мозг быстро связывает вкус и действие кофе.