 

Ученые выяснили, почему люди любят горькие напитки

14.04.2023, 22:06, Разное
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По статистике, чай, хининовый тоник и кофе пользуются большой популярностью среди большей части населения Земли, хоть они и отличаются горьким вкусом. В процессе нового исследования ученые решили выяснить природу такого явления.

Для этого специалисты сравнили генетические варианты, которые отвечают за восприятие горького вкуса кофеина, хинина и пропилтиоурацила, с информацией о количестве выпитого кофе, чая и алкоголя.

Выяснилось, что добровольцы, которые по генетическим причинам больше ощущают горечь кофеина, пьют больше кофе. Эксперты объяснили это противоречие тем, что мозг быстро связывает вкус и действие кофе.


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