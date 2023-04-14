«Коллектив продолжает работу»

«Росбалт»* как юрлицо ликвидируют, но, кажется, редакция сдаваться не собирается.

Акционерное общество «РС-Балт»*, являющееся учредителем информационного агентства «Росбалт», запустило процесс ликвидации. Решение было принято еще 22 марта — по итогам внеочередного общего собрания акционеров. Именно тогда председателем ликвидационной комиссии назначили Ларису Афонину, генерального директора компании.

«Нас назначали «иноагентом» [в октябре 2021-го], мы два года пытались добиться справедливости — потому что считали, что это неправильно, нечестно, — но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование, — пояснила Афонина. При этом она утверждает, что ликвидируется только юридическое лицо. Само информационное агентство, по ее словам, продолжит работу и менять редакционную политику не собирается:

— Зарубежного финансирования у нас никогда не было и нет. Через год с нас по закону должны были снять это гордое звание, но этого не произошло. Когда произойдет ликвидация, неизвестно. […] Коллектив продолжает работу, ничего менять в работе мы не планируем».

Однако главред «Росбалта»* Николай Ульянов сообщил, что уволился из редакции еще прошлой осенью. По его утверждениям, вместе с ним ушел почти весь коллектив. Но сайт и твиттер издания продолжают обновляться.

С первого месяца в статусе «иноагента» «Росбалт» пытался судиться с Минюстом, чтобы избавиться от этого статуса. Но Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска и отклонил кассационную жалобу.

«Мы, безусловно, не удовлетворены вердиктом суда. На наш взгляд, был продемонстрирован формальный подход к делу, не исследовалась достоверность данных, послуживших основанием для внесения «Росбалта» в реестр «иноагентов», к участию в заседании не были привлечены представители госорганов, предоставивших данную информацию», — отмечал бывший главред Николай Ульянов.

Зато в процессе выяснилось, чем руководствовался Минюст: ранее чиновники отказывались уточнять причины включения «Росбалта» в «иноагентский» список. В декабре 2021-го на запрос «Яблока» отвечали, что АО «РС-Балт» было включено в реестр на основании неопределенных «документов от органов государственной власти Российской Федерации».

Уже в суде выяснилось, что поводом стал перевод от НКО-«иноагента» — информационно-аналитического центра «Сова»*.

«Сова» арендовала у «Росбалта» помещение для проведения конференции в январе 2020 года. 90 тысяч рублей, опосредованно «полученные от Европейского союза», и стали причиной включения издания в реестр.

«Среди нас нет людей, имеющих двойное гражданство, среди нас нет людей, которые получали бы что-нибудь из-за рубежа, а также нет, собственно, у нашего предприятия никаких счетов за рубежом, нет никаких грантов и прочего», — говорила тогда Лариса Афонина.

При этом российские гранты у «Росбалта» были. Их — на сумму в 3,3 миллиона рублей — в 2021 году выделило правительство Санкт-Петербурга.

А в период пандемии издание получило льготную аренду помещений, кредит под 7% и субсидию размером в 643 тысячи рублей.

Первые проблемы у издания возникли в конце октября 2013-го — с Роскомнадзором. Тогда ведомство потребовало аннулировать свидетельство «Росбалта» за мат в некоторых материалах, и Московский городской суд удовлетворил иск. Ранее главреда издания привлекали к ответственности за публикацию видео о Pussy Riot, в которых эксперт-филолог обнаружил плохо «запиканный» мат. Тогда, несмотря на удаление видео с сайта, главреда дважды оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Росбалт» заявлял о том, что отзыв лицензии — акт давления на независимые СМИ. В Кремле признавать это давлением отказались: «Ставить вопрос о том, что государство оказывает какое-то давление на СМИ, некорректно, — говорил тогда Дмитрий Песков. — Честно говоря, я полагал бы, что государство должно оказывать определенное давление на те СМИ, которые нарушают закон, которые используют нецензурную лексику или занимаются пропагандой того, чего пропагандировать не надо по закону». Меньше чем через полгода лицензию «Росбалту» вернули.

Как издание планирует работать после прохождения формальной процедуры ликвидации, пока неизвестно.

Александра Долгополова

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

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