Доктор Гуреева объяснила, как быстро снизить высокий уровень сахара в крови у диабетиков

Врач Антонина Гуресева пояснил о том, как можно эффективно управлять диабетом. Многие факторы могут вызвать неконтролируемое повышение уровня глюкозы в крови.

Высокий уровень глюкозы в крови часто вызывается употреблением слишком большого количества углеводов, стрессом, чрезмерным употреблением алкоголя, а также забыванием лекарств. Иногда для этого нет четкой причины. Больные диабетом должны регулярно следить за уровнем сахара в крови и принимать меры, если он слишком высокий или низкий. Эндокринолог Антонина Гуресева говорит: “Если у вас уровень сахара в крови 15 ммоль/л и выше, важно действовать немедленно, чтобы избежать кетоацидоза”.

Некоторые диабетики, у которых был высокий уровень глюкозы, могли получить “быстродействующий” инсулин, получив указание следовать своему плану лечения. Он начинает действовать в течение 15 минут. Упражнения могут снизить уровень сахара в крови. Упражнения могут снизить уровень глюкозы в крови на срок до 24 часов.

Упражнения не следует выполнять, если в моче присутствуют кетоны. Это может привести к медицинскому кризису. Эндокринолог может дать вам несколько ценных советов о том, как контролировать уровень сахара в крови:

– придерживайтесь диабетической диеты,

– употребляйте продукты с медленным высвобождением энергии,

– потребляйте много клетчатки,

– снижайте стресс и заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье.