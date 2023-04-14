Министерство финансов изменило свои планы по применению второго лишнего правила к госзакупкам

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14.04.2023, 21:35, Разное
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Министерство финансов скорректировало свои планы по применению “правила второго лишнего” к некоторым госзакупкам товаров. Об этом пишет “Интерфакс”, основываясь на замечаниях министра финансов Антона Силуанова в ходе расширенного заседания коллегий Минфина и Минэкономики.

Минфин рассматривает возможность распространить правило “второго лишнего” на госзакупки товаров осенью 2020 года. Это будет означать, что заявки с иностранной продукцией будут автоматически отклоняться, если подана хотя бы одна российская заявка. @Мы будем совершенствовать нашу контрактную систему. В процессе закупок мы будем внедрять механизмы импортозамещения. Если уже есть российский поставщик, больше нет необходимости рассматривать иностранного поставщика. Как это будет реализовано, определит перечень согласованных продуктов”. “Российская продукция также имеет право на скидку в 15% от стоимости производства”, – сказал Силуанов.

В настоящее время ЕАЭС внедрил четыре метода, позволяющие отдавать предпочтение при государственных закупках поставщикам, которые являются российскими или производят продукцию на его территории. К ним относятся: ограничения на зарубежные закупки при наличии российских контрагентов; запреты на закупки в зарубежных странах при наличии российских контрагентов; условия ввоза иностранной продукции, а также минимальная доля товаров российского производства.

Если в конкурсе на госзакупку программного обеспечения участвуют несколько компаний-разработчиков, то “второе лишнее правило” гласит, что покупатель должен выбрать программный продукт из реестра отечественного ПО.


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