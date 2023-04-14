Правосторонняя спираль дает созидательную силу: почему не стоит игнорировать сигналы, посылаемые Вселенной

Иногда люди замечают, что им в определенный момент начинают часто попадаться те или иные символы. Кто-то не задумывается об этом, а кого-то они начинают волновать. Сторонники эзотерических учений утверждают, что это могут быть сигналы, посылаемые Вселенной, которые нельзя игнорировать.

Например, людям могут постоянно встречаться в том или ином виде круги, треугольники, крылья, спирали, сердечки и кресты. Эзотерики указывают на магический смысл этих знаков. Он помогает дать объяснение тому, о чем вам хочет сказать Вселенная: предупредить об опасности, дать совет или направить на верный путь.

Круг – древний символ бесконечной энергии, жизни и женственности в магии

В Древней Греции круг считался самой совершенной фигурой. У него нет ни начала, ни конца. Если с ним часто встречаются женщины, возможно, природа пытается сказать им, что они подавляют в себе женское начало. Если вы относитесь к таковым, то эзотерики советуют вам следующее.

Позвольте своей интуиции направлять вас и, наконец, пробудите в себе уверенность и энергию. Вполне возможно, что вы уже давно полны решимости сделать большой шаг, который постоянно откладываете.

Это требует мужества и силы, которыми вы обладаете, вам просто нужно избавиться от страха, чтобы обнаружить их в себе. Круг также означает защиту и принадлежность к какой-либо общности. Подумайте о том, действительно ли вы относитесь к окружающим как к равным.

Треугольник знаменует появление чего-то нового

Треугольник, как и круг, относится к магическим символам и ассоциируется с числом три. Он символизирует три периода жизни – юность, зрелость и старость, а также трех членов семьи (мать, отца и ребенка). Кроме того, просматривается связь с тремя частями дня – с утром, днем, вечером, которые, в свою очередь, ассоциируются с пробуждением к жизни, созреванием и увяданием.

Если вы вдруг начинаете встречать треугольные фигуры чаще, чем когда-либо, это может быть признаком того, что вам нужно двигаться дальше по жизни. Вполне вероятно, что скоро в нее придут какие-то позитивные новости и перемены. Вершина треугольника символизирует вектор, который направлен в сторону человека и вселяет в него энергию. Если же треугольник расположен вниз вершиной, он, напротив, уменьшает ее.

Ангелы общаются с вами через крылья

Если человеку неоднократно на пути попадаются крылья или их изображение, это может быть свидетельством того, что ангелы посылают ему свои сигналы. Например, вы увидели на своей подруге цепочку с кулоном в виде крыльев. Или же угадали очертание крыльев на замерзшем стекле. Или же вы часто наблюдаете за стаями птиц. Как утверждают эзотерики, ангелы-хранители общаются со своими подопечными посредством различных знаков.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

И крылья – это один из них, представляющий собой символ ангельской защиты. И если вы получаете такой знак, не исключено, что вам угрожает какая-то опасность. И ангел хочет дать вам понять, что он находится на вашей стороне и будет всегда вас защищать. Безусловно, это хорошее известие, которое позволяет вам осознавать, что, несмотря на возможные риски и неудобства, в конечном итоге у вас все будет хорошо.

Крылья, помимо прочего, считаются символом свободы и раскрепощенности. Если вы замечаете их в изобилии в своем окружении, возможно, вам пора выйти из зоны комфорта, перестать делать то, чего вы не хотите, и больше сосредоточиться на том, что делает вас счастливыми.

А еще изображение крыльев можно использовать, когда вы хотите позвать на помощь своего ангела-хранителя. Вы можете купить статуэтку ангела или кулон, изображающий крылья.

Спираль приглашает к самопознанию

Эзотерики считают, что спираль, которая часто встречается вам на пути, призывает вас глубже осмыслить вашу жизнь или ваш духовный путь. Возможно, пришла пора глубже погрузиться в свои ощущения и постараться узнать себя получше. Встаньте на путь саморазвития, мудрости и самообразования.

Вселенная, вероятно, пытается заставить вас понять, кем вы являетесь, чего вы хотите и куда направляетесь. Осознать, каковы ваши цели, мечты и желания, и сделать большой шаг к их осуществлению.

Сторонники магических учений считают, что спираль является проводником энергии. А вот какой будет эта энергия – положительной или отрицательной, зависит от того, какая это спираль – левосторонняя или правосторонняя. Первая из них высасывает энергию, поэтому ей приписывается разрушительная сила. А вторая, наоборот, придает человеку энергии, и ей приписываются созидательные свойства. Однако для энергетического баланса важны оба типа.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Сердце – это символ мужества, доброты и отваги

Говорят, что если вы часто видите изображение сердца в своем окружении, вам не хватает любви и полноценного общения с романтическим партнером. Но здесь может быть и другое, совершенно противоположное толкование. Так, если подсознание постоянно побуждает вас рисовать символ сердца, любоваться им и восхищаться, это может характеризовать вас как настоящего романтика.

Вы склонны к широким жестам, вам нравится смотреть фильмы о любви со счастливым концом. Вас по-настоящему трогает каждая история любви, и вы хотите испытать нечто подобное в своей жизни. Возможно, вы уже испытываете это сейчас.

Вы добросердечны и готовы на жертвы ради других, и Вселенная сообщает вам посредством символа сердца, что вы делаете все правильно. Вы сильная личность, смелый и добрый человек, честный и преданный. Если вы любите кого-то, то всем сердцем.

Крест символизирует защиту

Если вам часто попадается крест в том или ином виде, то это может означать следующее. Крест является самым мощным защитным символом. Если его перекладины имеют равную длину, это говорит о встрече и слиянии двух противоположностей. В результате рождается что-то новое.

Крест обеспечивает защиту на духовном уровне и символизирует то, что после преодоления возможных препятствий или принятия важных решений вы перейдете на новый уровень.

Если вам встречается крест X-образной формы, это можно рассматривать как предупреждение об опасности. В то же время он защищает от негативной энергии, не пуская зло в ваш дом.

Кельтский крест (с кругом) – знак мужской и женской энергии, между которыми возникает взаимная гармония и созвучие, как в случае с символом инь и ян.