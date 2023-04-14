Управляемая медитация: что это и как эта практика помогает подросткам успокоить нервы и улучшить внимательность

Медитация – это практика, которая включает в себя сосредоточение или очищение вашего разума с использованием комбинации ментальных и физических техник с целью расслабления или успокоения ума. Медитация используется людьми в течение довольно длительного времени. Как показывает современная наука, в этих духовных практиках есть множество преимуществ.

Разные способы медитации

Медитировать можно множеством разных способов. Например, визуализировать или медитировать с ориентировкой на тело (фокусируясь на том, что вы физически ощущаете). Существует и такая медитация, которая называется управляемой. Это техника, при которой медитацию проводит ведущий. Человек под его руководством переносит свое внимание на разные точки сознания.

Необходимо лишь следовать за голосом ведущего, и он направит, куда нужно. С помощью такой медитации можно познавать себя и отдыхать с полной осознанностью. Если в медитативных практиках нет опыта, лучше всего погружаться в них с помощью мастера, ведь тогда процесс проходит легче.

Медитация для подростков

Многие родители сегодня пытаются приобщить своих детей к медитациям и занятиям йогой. Они полагают, что выполнение ежедневных упражнений на осознанность позволяет добиться положительных результатов. И это действительно так, ведь в последнее время обстановка, связанная с пандемией, была довольно нестабильной. Поэтому многие люди проявляют раздражительность, а некоторые даже сталкиваются с гневом.

Если вы тоже хотите, чтобы ваш ребенок успокоил свой разум, уравновесил настроение и улучшил внимательность, следует приобщить его к медитативным практикам. Но лучше всего делать это под управлением мастера. Более того, такие практики вы можете включить в ежедневную рутину. Вы можете выступать для своего ребенка проводником или слушать медитации под управлением мастера совместно.

Это позволит вам налаживать новые связи и улучшить взаимоотношения. Более того, разнообразие может помочь не терять интерес к медитации. Например, можно медитировать на определенную цель или на расслабление. Медитации хороши еще и тем, что они позволяют улучшить качество сна, если вы и сами практикуете духовный подход к жизни, наверняка не раз засыпали во время подобной работы над собой.

Улучшение внимания и снижение тревожности

Многие родители, дети которых применяют управляемые медитативные практики, отмечают, что их поведение изменилось в лучшую сторону. Например, стало меньше разногласий во взаимоотношениях с их братьями и сестрами, а также родителями. Наверняка и вам самим придется по нраву, что управляемые медитативные практики благотворно воздействуют на развитие мозга ребенка.

Были проведены исследования в отношении влияния медитаций на детей. Это позволило понять, что уже после восьми недель тренировок по осознанности у группы учащихся четвертого-шестого классов было зафиксировано снижение тревожности и улучшение внимания. Дети становились менее эмоционально реактивными и способными справляться с ежедневными трудностями, контролируя свое поведение.

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Как отмечается, дети меньше конфликтуют между собой и со взрослыми, а также осознанно стараются избегать неблагоприятных ситуаций. Медитативные практики, где задействовано еще и дыхание, позволяют концентрировать внимание и успокаивать нервную систему. Было проведено исследование, что внимательность способствует развитию навыков, которые контролируются в префронтальной коре головного мозга. Это относится к способности сосредотачиваться, что особенно полезно для детей. Медитации благотворно влияют на детей разного возраста, в том числе и на старших школьников от 15 до 18 лет.

Интерес к учебе

Родители, чьи дети практикуют управляемую медитацию, отмечают, что они способны концентрироваться на учебе, сразу же принимаются за выполнение домашнего задания, как только приходят из школы. Улучшается исполнительная деятельность, отмечается более рациональное управление временем, повышается концентрация, а успехи в школе становятся все более выдающимися.

Специалисты предлагают не навязывать медитативные практики, а предложить ребенку почувствовать этот опыт. Это будет полезно совершенно для всех детей, даже тех, кто не страдает реактивным поведением. Есть и спокойные дети, но они тоже довольно часто испытывают давление со стороны взрослых, сверстников и внешнего окружения. На таких детей может негативно сказываться быстрый ритм жизни, тогда как медитация позволяет успокоиться и настроиться на позитивный лад

Управляемая визуальная медитация

Если вы сами пока не чувствуете сил в том, чтобы управлять медитацией своего ребенка, можно использовать специальные инструменты для визуальной медитации, которая позволяет прийти к осознанности. Для этого используются самые разные способы, например, видео, с помощью которых ребенок будет понимать, когда и как ему следует дышать, что делать и как себя вести в процессе практики.