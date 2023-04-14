WION – президент Бразилии поддержал идею ввести общую валюту БРИКС взамен доллара

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал своих партнёров по БРИКС активнее использовать свои собственные валюты в совместной торговле, а также ввести общую валюту БРИКС вместо использования американского доллара. Такая идея получает всё больше поддержки. Ожидается, что на предстоящем саммите БРИКС в Южной Африке будет объявлено о новом финансовом соглашении, которое потенциально может привести к созданию общей валюты, пишет WION.



AP

Идея ввести общую валюту БРИКС, чтобы противостоять доминированию американского доллара в международных расчётах, получает всё больше поддержки. WION уже сообщал ранее о том, что по мере того, как Индия и Китай принимают всё больше мер, направленных на ограничение использования доллара, это вполне может привести к тому, что члены БРИКС перейдут на использование общей валюты в совместной торговле. А сейчас за это публично выступил и президент Бразилии, сообщается в статье.

Во время своего выступления в Новом банке развития в Шанхае, который также часто называют банком БРИКС, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал остальных членов блока заменить доллар США на свои собственные валюты в торговле между странами, а также ввести общую валюту при поддержке банка БРИКС. Это заявление прозвучало на фоне растущих призывов со стороны других стран блока запустить потенциальный механизм общей валюты для активизации торговли между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, пишет WION.

Совокупный ВВП членов БРИКС сейчас превышает ВВП США. На эти пять крупнейших экономик в сумме приходится около 24% от мирового ВВП и 16% мировой торговли. Причём на территории стран БРИКС проживает сейчас около 41% от всего населения мира, отмечается в статье.

Между тем, по данным базирующегося в Швейцарии Банка международных расчётов, примерно половина от всего объёма мировой торговли на данный момент осуществляется с использованием расчётов в американских долларах, хотя на долю самих Соединённых Штатов приходится лишь чуть более одной десятой части мировой торговли.

Такое доминирование доллара в международных торговых расчётах означает, что и бремя долга для других стран, номинированного в долларах, растёт или падает вместе со скачками обменного курса. Это во многом дестабилизирует экономику тех стран, для которых денежно-кредитная политика США зачастую играет более определяющую роль, чем решения их собственных правительств, подчёркивает WION.

Кроме того, политика Соединённых Штатов, предусматривающая ввод финансовых и экономических санкций в отношении тех стран, которые Вашингтон посчитает «недружественными», также зачастую рассматривается как источник экономической нестабильности, снижая привлекательность и надёжность доллара, говорится в статье.

Это приводит к тому, что наряду с Россией, которая на фоне западных санкций активно продвигает сейчас торговые соглашения с использованием расчётов в рублях, Индия и Китай также наращивают усилия по налаживанию торговых расчётов на основе юаня и рупии. Эту идею активно поддержал и президент Бразилии, который прибыл с визитом в Китай в сопровождении многочисленной бразильской делегации, включающей политиков и представителей деловых кругов.

«Каждый вечер я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе. Почему мы не можем торговать на основе наших собственных валют», — заявил Лула да Сильва 13 апреля во время своего выступления в Новом банке развития в Шанхае, где присутствовало большое количество бразильских и китайских высокопоставленных лиц. «Кто решил, что наши валюты слабы и что они не имеют ценности в других странах?» — задался вопросом бразильский президент.

«Почему такой банк, как банк БРИКС, не может обеспечить валюту для финансирования торговых отношений между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами? Это сложно просто потому, что мы не привыкли. И каждый зависит от единственной валюты», — подчеркнул Лула да Сильва.

Таким образом, голос Бразилии официально добавился в поддержку общей валюты БРИКС. Ожидается, что на предстоящем саммите блока в Южной Африке, который запланирован на август 2023 года, «дедолларизация» станет главным пунктом повестки дня и будет объявлено о заключении нового финансового соглашения между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, которое потенциально действительно может привести к созданию общей валюты, заключает WION.