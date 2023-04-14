Ученые создали хирургические инструменты, которые можно ввести через катетер

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха нашли новый подход к малоинвазивным хирургическим инструментам. Более подробно об этом описано в научном журнале Nature Communications.

При помощи новой технологии появилась возможность вводить в человеческий организм крупные предметы через узкий катетер. Для этого эксперты разбирают такие устройства на мелкие части, а после этого проводят их через катетер в ряд, как нитку жемчуга.

Кроме того, отмечается, что новый подход помог собрать головку эндоскопа, состоящую из трех частей.