 

Ученые создали хирургические инструменты, которые можно ввести через катетер

14.04.2023, 20:45, Разное
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Была проведена исследовательская работа, в процессе которой специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха нашли новый подход к малоинвазивным хирургическим инструментам. Более подробно об этом описано в научном журнале Nature Communications.

При помощи новой технологии появилась возможность вводить в человеческий организм крупные предметы через узкий катетер. Для этого эксперты разбирают такие устройства на мелкие части, а после этого проводят их через катетер в ряд, как нитку жемчуга.

Кроме того, отмечается, что новый подход помог собрать головку эндоскопа, состоящую из трех частей.


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