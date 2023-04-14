Та самая «Новая газета»

Всем привет! Недавно мы спросили: хотите ли вы получать электронную газету, пока власти запрещают нам печатать ее на бумаге? Большинство ответило: да!И мы сделали газету в формате PDF. Чем он хорош? Издание будет приходить вам на электронную почту, которую пока не научились блокировать, — и вам не нужны будут VPN и другие ухищрения.Электронную газету можно сохранить, а при желании — распечатать. Как минимум обложку. Мы не можем напечатать тысячи экземпляров газеты, но тысячи читателей могут сделать это сами!🔥Наш новый проект — Та самая «Новая газета». Выходить она будет по пятницам.Как получить первый номер издания? Если вы уже Соучастник, то больше делать ничего не нужно. Если вы не Соучастник, но подписаны на рассылку «Конверт» (а если нет — оставьте тут свою почту и подпишитесь (https://novayagazeta.info/subscribe)), то первый номер будет вашим бесплатно. Начиная со второго, мы предложим удобную и недорогую подписку.Полистать первый номер можно здесь👉 https://novayagazeta.ru/issues/3246Оставайтесь на связи, ведь и вы — те самые!

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