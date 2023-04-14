 

Мнение: Володин переживает за США и Европу?

14.04.2023, 20:36, Разное
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Блогер Вячеслав Володин, трудоустроенный председателем Госдумы, похоже, решил не отставать от блогера Дмитрия Медведева, трудоустроенного зампредом Совбеза России.

Володин, как и Медведев, в последнее время тоже редко писал в Telegram. А если и писал, то о какой-то мелочевке, типа текста, выложенного 11 апреля, когда Володин с гордостью сообщил о принятии закона о запрете «продажи несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним».

К слову, о принятии «закона о повестках» блогер  Володин ничего не написал. Видимо, не подобрал слов.

Зато сегодня  Володин выложил  текст, полный сострадания к жителям США и Европы, которые «всё меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку киевского режима. Неодобрение которой в США достигло 43%, в Британии — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%».

Мол, «претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они направляют деньги на войну и содержание преступного киевского режима.

…Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина — лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны.

Байден, Макрон и Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, её экономике».


Отсюда

То ли дело в России! Россияне  поддерживают власть и доверяют власти! Потому что у нас власть занимается исключительно развитием собственной страны и решением проблем граждан! Не направляет денег на войну, потому что нет никакой войны, а есть локальная спецоперация….

Так или не так?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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