Мнение: Животные и доброта европейцев

Европейцы — такие же люди, как и мы с вами. Не лучше, но и не хуже. Две руки, две ноги, туловище. Над туловищем голова, а на голове — чуткие к пропаганде уши. Сказали европейцам по «Радио тысячи озёр» любить «беженцев» и срамцов? Любят беженцев и срамцов. Сказали считать русских врагами? Считают русских врагами. Не все, разумеется, считают… но большинство.

Если же налёт пропаганды колупнуть пальцем, мы обнаружим, что под ним находится преимущественно равнодушие. Современная религия Запада, все эти радужные фонари и зелёные бесы, требует от носителя в первую очередь самоуничижения, ненависти к самому себе, желания поскорее освободить Землю от своего оскверняющего присутствия, не оставив на планете никаких грязных следов. Стоит ли удивляться, что когда у среднего европейца появляется легальная возможность отвернуться от чужих проблем, именно так он и делает?

Цитирую из письма читателя из Европы:

Про мифическую «жалость жителей Запада к животным». Полгода живу на одном из самых престижных и популярных западноевропейских курортов. Так получилось, что наша вилла возвышается над всеми остальными соседними, и с опоясывающей её террасы мы наблюдаем за всем, что происходит вокруг. Лакмусовой бумажкой является уличная, но при этом соседская кошка (мы выяснили, что она вообще кому-то принадлежит, только после серии допросов соседей). Подчеркну, что это не бомжатский район нищих, живущих на пособия, и не имеющих возможность подкормить чужое животное. С точностью до наоборот: у нас район богатых вилл, других тут просто нет. При этом во всех виллах постоянно живут хозяева (т.е. они не пустуют), а одна вилла постоянно сдаётся туристам, тоже западноевропейцам. Так вот, о кошке и людях. Кошка эта реально очень милая, красивая, и очень контактная, ориентированная на людей. Она постоянно подходит ко всем, трётся и знакомится.

Когда я выяснил, кому она официально принадлежит, я спросил у «хозяйки», явно очень богатой женщины: почему её кошка постоянно живёт на улице, и почему она именно у нас всегда ест и пьёт (тут жарко, и без воды никак)? Она сказала буквально следующее: «у кошки всё есть, но она не любит сидеть дома (у дамы здоровый участок, какое там “дома”?), поэтому она по всем ходит и попрошайничает». При этом кошка «попрошайничает» у нас даже воду! Вероятную причину такого поведения кошки я выяснил чуть позже: на участке хозяйки молодая и бестолковая овчарка, которая постоянно охотится за этой кошкой. Ясное дело, что кошка не может там жить. Хозяйка то ли этого не видит, то ли ей наплевать. Замечательны и остальные соседи, которые говорят кошке муси-пуси и при этом постоянно отгоняют её. Такие же замечательные и арендаторы «туристической» виллы, с точно таким же поведением. При этом, повторюсь, и по виллам, и по машинам очевидно, что тут собрались обеспеченные люди. Но «внезапно» ежедневно кормим и поим эту кошку только мы, больше вообще никто. И так уже полгода.

Поэтому, когда в следующий раз очередной западник-либерал и/или зоозащитник будут втирать вам, что в злобной России живут злобные бесчувственные люди, а на Западе добрые заботливые эльфы — отнеситесь скептически. Только мы тут заботимся о почти ничейной и точно никому не нужной кошке, потому что мы — русские.

Добавлю от себя, что в России проблема обратная — животных кормят.

Я ничего не имею против кошек, даже бродячих, хоть люди-свиньи и подкармливают их с глупой неряшливостью, выдавая бродячим кошкам вредные для них продукты, и разбрасывая объедки по большой площади вместо того, чтобы внятно организовать кормушку.

А вот против бродячих собак я кое-что имею. Поэтому европейские законы, согласно которым агрессивных собак на городских улицах быть не должно, представляются мне достойными изучения. Остаётся, правда, ещё и проблема невоспитанных домашних собак… но это уже тема для совершенно другого разговора.