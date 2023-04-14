 

Работодатели нанимают для брендов

14.04.2023, 20:10, Разное
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Для подавляющего большинства российских соискателей зарплата является наиболее важным фактором, в то время как HR-бренд работодателя стоит на втором месте.

В качестве основных элементов сотрудники назвали команду компании (66%), ее логотип (18%) и слоган (10%). Однако многих соискателей больше волнует бренд HR работодателя, чем размер зарплаты (54%). К такому выводу аналитики iConText Group пришли по результатам исследования, в ходе которого они опросили две тысячи респондентов – тысячу руководителей (основателей и топ-менеджеров компаний, начальников отделов, менеджеров, принимающих управленческие решения) и тысячу сотрудников (ведущих специалистов, выполняющих должностные обязанности в соответствии с поставленными задачами). Большинство респондентов (66%), рассуждавших о важности брендинга работодателя, отметили, что его главным атрибутом являются люди. Команда, которая создает и продвигает бренд.

По мнению 18% респондентов, логотип занимает второе место по важности. Десять процентов респондентов отдали слогану третье место по важности. По мнению сотрудников, цвет логотипа и название менее важны. Большинство респондентов сообщили, что основным способом получения информации о бренде потенциального работодателя являются:

Веб-сайты (53%)
Социальные сети топ-менеджмента и организации (17%)
Статьи о компании, появляющиеся в СМИ (16%)
Признание бренда в рейтингах и наградах (11%
Выступления официальных лиц компании (3%).

Опрос, проведенный среди работодателей, показал, что 37% респондентов предпочитают разработку HR-брендов для своей компании корпоративным мероприятиям. Поощрения внедряют 26% компаний, 14% проводят обучение в ущерб организации. 8% создают СМИ для компании, 7% используют внутренние социальные сети и 5% сосредоточены на создании комфорта на рабочем месте.

Высшая школа экономики рассчитала сценарии развития рынка труда. Некоторые компании могут выбрать инвестиции в свои бренды работодателей в качестве альтернативной стратегии, учитывая трудности, с которыми сталкиваются работодатели в привлечении новых работников, и ограниченные возможности повышения заработной платы для привлечения сотрудников.


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