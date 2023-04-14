Комфорт – самый важный аспект: почему люди с духовными проблемами предпочитают свободную одежду

Первое впечатление, как известно, производит внешний вид человека, его одежда и аксессуары. Подбирая наряд, мы и сами стараемся через него выражать настроение, чувство вкуса и даже состояние души. Однако существует и обратная связь, когда внешний вид оказывает влияние на наше самоощущение.

Иными словами, предметы гардероба служат не только для самовыражения, но и для создания определенного настроения. Как именно может проявляться данная взаимосвязь, если у человека не самый лучший период?

Влияние духовных проблем

В подавленном состоянии люди предпочитают носить более свободную одежду. Такой выбор может сделать человек, пребывающий в плохом душевном состоянии, когда его одолевают грусть и печаль.

В качестве таких нарядов, например, подходят большие футболки оверсайз, удлиненные толстовки с капюшоном и т. д.

Это тот случай, когда комфорт и ощущение безопасности становятся важными аспектами выбора одежды, пусть и в ущерб стилю.

Оптимальный вариант

Несмотря на предпочтения людей в выборе мешковатой одежды, исследования показывают, что это не лучший выбор для достижения тех же целей обретения комфорта.

Если у человека в жизни плохой период, то носить стоит что-нибудь обтягивающее и облегающее. В крайнем случае искать золотую середину. Дело в том, что более тесные вещи дают ощущение, схожее с облегающим одеялом.

Близкое прикосновение тканей успокаивает нервную систему, словно другой человек нас обнимает. Поэтому спортивные леггинсы и обтягивающий топ могут быть наилучшим вариантом для тех, кто, например, пребывает в депрессии.

Значение цвета

На самом деле гардероб потенциально имеет гораздо больше способов влияния на наше состояние, чем кажется. Цвет сам по себе может задавать определенный тон психологического настроя.

К примеру, яркие цвета будут наполнять энергией, улучшая самочувствие. Неспроста жгучие выразительные оттенки предпочитают активные и жизнерадостные люди.

Неплохим вариантом для внутреннего успокоения будет выбор мягких теплых тонов, которые ассоциируются с нежностью и дружелюбием. В этом качестве подойдет персиковый, розовый, бежевый и т. д.

Если же хочется сохранять нейтральность настроения без лишних воздействий, то выбор стоит делать в пользу приглушенных оттенков небесного, светло-зеленого или серого.

Причем эти правила действуют не только за пределами дома, на мероприятиях или в общественных местах. Дома одежда столь же эффективна, как частичный, но все же регулятор настроения.