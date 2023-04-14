“Цветочная молочная ванна”: новый тренд маникюра, настраивающий на романтичный весенний лад

Если вы следите за модой в области нейл-арта, вероятно, заметили, что весной стали популярными молочные ногти кремового цвета, которые украшаются натуральными соцветиями и смотрятся очень необычно. Такие полупрозрачные покрытия с упором на романтику смотрятся невероятно нежно и позволяют дополнять самые разные образы, в первую очередь, конечно же, романтические.

Такой минималистичный тренд позволяет создавать сдержанные дизайны ногтей, которые смотрятся как молочные ванны.

Дизайн в виде молочных ванн

В новомодных маникюрах, которые отражают внешний вид молочных ванн, используются настоящие листья и сухоцветы. Для достижения эффекта кокона обычно используется акриловая пудра, которая наносится поверх своих или гелевых ногтей.

Изящные детали

Для создания описываемого дизайна используются самые маленькие цветы и отдельные части лепестков. Это позволяет добиться утонченного образа, который подчеркивается кремовым полупрозрачным лаком. С помощью таких ногтей можно создавать сдержанные и романтические образы.

Цветы и листья

Высушенные листочки и цветы можно рассматривать бесконечно, ведь это натуральная красота, которая становится частью ногтей. В итоге удается создать по-настоящему великолепные дизайны, которые являются уникальными. Для того чтобы добиться более красочного эффекта, можно использовать цветы самых разных оттенков, например желтого, оранжевого, зеленого и розового. Все это отлично дополняет зеленые лепестки, которые имеют тонкие еле уловимые «капилляры».

С золотой фольгой или стразами

В дополнение к травам и листьям используется еще и золотая фольга, а также стразы, которые и раньше являлись распространенными украшениями. Они хорошо смотрятся в дизайне “молочных ванночек”. Это либо кусочки фольги, либо блестки, которые могут быть золотистыми, серебристыми и даже многоцветными. Они располагаются в разных частях ногтей, что тоже делает дизайн еще более уникальным.

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Многослойность

Такие ногти напоминают акварельные рисунки, которые могут быть выполнены в теплых или прохладных оттенках. Более того, цветы могут наноситься в несколько слоев, что позволяет получить эффект многомерности. Для этого наносится сначала один тонкий слой гель-лака, на который наносятся сухоцветы. Далее – еще один слой, который тоже украшается натуральными элементами. Заключительным слоем как раз является лак молочно-прозрачного цвета.

Меньше «молока» и больше прозрачности

“Молочные ванны” могут иметь самую разную интенсивность по количеству полупрозрачного лака. Если вы хотите видеть на своих ногтях больше цветов, просто попросите своего мастера по маникюру сделать слои более прозрачными. При этом выбираемые вами сухоцветы могут быть либо совершенно разных оттенков, либо одного преобладающего цвета. Это особенно актуально, если вы хотите сочетать свой новый маникюр с каким-то определенным нарядом.

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Голубое омбре

Вы можете экспериментировать с цветовой палитрой и использовать самые разные цвета лака. Например, выберите нюдовый и голубой оттенки, чтобы создать на ногтях эффект омбре. При этом “цветочная ванна” может быть стилизована только лишь на одном ногте руки.

Нюдовый розовый оттенок

“Ванночка с молоком” может быть представлена в розовом оттенке. При этом можно создать полупрозрачную основу, но белого цвета использовать в меньшем количестве.

Если преобладающим цветом будет именно розовый, то и сухоцветы можно подобрать с учетом этого оттенка. В зависимости от того, насколько смелым вы хотите сделать свой маникюр, можно интегрировать сухоцветы на все ногти или только на одно ногтевое ложе. Тогда ваш маникюр будет смотреться максимально сдержанным и не будет привлекать к себе слишком много внимания.