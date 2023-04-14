 

Глава наемников ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин раскрыл секрет “Бахмутской мясорубки”

14.04.2023, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стратегическая роль Бахмута не так велика, считает бизнесмен. Взятие этого города не обеспечит молниеносную победу над украинской армией, не откроет доступ к Днепру и не будет означать освобождение Донбасса. Тем не менее, руководство Украины продолжает спорить о необходимости борьбы за Бахмут, отметил Пригожин.

“Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро вновь вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности”, — пояснил глава ЧВК “Вагнер” в новой обширной статье.

По оценке Евгения Пригожина, у ВСУ есть около 200 тысяч хорошо подготовленных бойцов, которые прошли обучение и боевое слаживание. Помимо этого, украинская армия собрала большое количество вооружения и боеприпасов, чтобы пойти в наступление по различным направлениям. Ежедневно украинская армия пытается прорвать оборону ЧВК “Вагнер”, теряет около 30-50 единиц техники, но проблем с ней не испытывает. Тем не менее, анонсированное еще в начале года контрнаступление ВСУ постоянно откладывается, заметил Пригожин.

“Армия Украины находится в районах сосредоточения, бьют копытом и готовятся двигаться вперед. Но, как говорят, “ишак, простоявший в тени, на солнце работать не будет”. Если ВСУ не пойдут в наступление в ближайшее время, то они начнут постепенно терять свой боевой потенциал. Война зайдет в тупик, и те территории, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации, на годы могут остаться в распоряжении РФ”, — пояснил Евгений Пригожин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказал мнение, что потеря Бахмута может потянуть за собой обвал всего фронта для ВСУ и репутационные риски. Именно поэтому Киев отправляет в “Бахмутскую мясорубку” новые и новые подразделения, невзирая на большие потери.

В своей новой статье Евгений Пригожин также обозначил свое мнение по поводу возможного наступления ВСУ, которое было анонсировано Киевом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.21 / В Украине от COVID-19 умерли 70 беременных женщин – Булавинова

08.10.21 / Прокуратура будет просить суд арестовать Медведчука с залогом в 1 млрд грн

06.10.20 / Крупнейшее угольное месторождение захвачено в Киргизии

04.11.20 / «Тактический успех» — Франция рассказала о спецоперациях против джихадистов в Мали

09.09.20 / Захват заложников инсценировали с детьми в тюменской школе

15.09.20 / Нардеп от “Слуги народа” Качура: В отношении Зеленского мы все – микробы

26.07.20 / В РФ подтвердили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

02.11.21 / “Можете представить, что это была за встреча”. Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото

08.05.21 / Шендерович оскорбил День Победы

12.01.21 / Языковой омбудсмен опубликовал инструкцию: что делать, если отказывают обслуживать украинский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика