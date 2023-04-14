Глава наемников ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин раскрыл секрет “Бахмутской мясорубки”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Стратегическая роль Бахмута не так велика, считает бизнесмен. Взятие этого города не обеспечит молниеносную победу над украинской армией, не откроет доступ к Днепру и не будет означать освобождение Донбасса. Тем не менее, руководство Украины продолжает спорить о необходимости борьбы за Бахмут, отметил Пригожин.
“Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро вновь вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности”, — пояснил глава ЧВК “Вагнер” в новой обширной статье.
По оценке Евгения Пригожина, у ВСУ есть около 200 тысяч хорошо подготовленных бойцов, которые прошли обучение и боевое слаживание. Помимо этого, украинская армия собрала большое количество вооружения и боеприпасов, чтобы пойти в наступление по различным направлениям. Ежедневно украинская армия пытается прорвать оборону ЧВК “Вагнер”, теряет около 30-50 единиц техники, но проблем с ней не испытывает. Тем не менее, анонсированное еще в начале года контрнаступление ВСУ постоянно откладывается, заметил Пригожин.
“Армия Украины находится в районах сосредоточения, бьют копытом и готовятся двигаться вперед. Но, как говорят, “ишак, простоявший в тени, на солнце работать не будет”. Если ВСУ не пойдут в наступление в ближайшее время, то они начнут постепенно терять свой боевой потенциал. Война зайдет в тупик, и те территории, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации, на годы могут остаться в распоряжении РФ”, — пояснил Евгений Пригожин.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказал мнение, что потеря Бахмута может потянуть за собой обвал всего фронта для ВСУ и репутационные риски. Именно поэтому Киев отправляет в “Бахмутскую мясорубку” новые и новые подразделения, невзирая на большие потери.
В своей новой статье Евгений Пригожин также обозначил свое мнение по поводу возможного наступления ВСУ, которое было анонсировано Киевом.
Смотреть комментарии → Комментариев нет