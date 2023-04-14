Скандалы: ЛОМО пошло с молотка?

Знаменитое предприятие по производству оптических систем для российской армии распродает свои цеха и срывает оборонзаказы

Противостояние России и Запада на полях Украины привело к началу новой гонки вооружений в мире. ВПК Соединенных штатов и их союзников раскручивают производственный маховик, появляются новые рабочие места, открываются новые заводы по производству вооружений. В России, которая почти в одиночку противостоит такой армаде, казалось бы, темпы расширения производственных мощностей должны быть еще выше. Но чудеса случаются!

В Санкт-Петербурге есть знаменитое предприятие «ЛОМО» (Ленинградское оптико-механическое объединение). Этот бренд известен во всем мире: в свое время завод экспортировал свою продукцию в десятки стран. До недавнего времени предприятие было ведущим в России по производству оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов, систем и комплексов, в том числе, оборудования для систем ПВО, ВМФ, ВВС и сухопутных войск. Оно выпускает, например, прицелы ночного видения «Маугли» для переносных зенитных ракетных комплексов, системы управления огнём, танковые и авиационные прицелы, головки самонаведения для ракет различных классов, в том числе для ПЗРК «Стрела-2», «Игла», управляемых снарядов «Краснополь» и «Китолов», системы управления огнём для баллистических ракет «Булава», РТ-2ПМ «Тополь» и многое другое.

Многоэтажки вместо цехов

Однако скоро ЛОМО может пойти с молотка. Совладелец и нынешний гендиректор созданного в 1914 г. предприятия Александр Аронов, как мы видим, активно продолжает распродавать недвижимость компании, в том числе, производственные площадки, на месте которых собираются строить многоэтажки и коммерческие объекты.

Казалось бы, в условиях СВО и возросшей конфронтации с Западом, предприятие такого уровня, потенциала и военного значения должно сконцентрироваться на наращивании производства продукции специального назначения, увеличении её ассортимента и новых разработках. Но его руководитель, чуть ли не свернул научную и опытно-конструкторскую работу на предприятии, продолжает начатую еще несколько лет назад практику распродажи его активов.

Это грозит не только разорением промышленного комплекса, но и, что гораздо серьёзнее, тем, что исчезнет поставщик важнейшего компонента — оптических систем. Без современной оптики, как известно, военная техника совершенно беспомощна в бою. Таким образом, развал ЛОМО является ударом по снабжению войск. А учитывая появляющиеся сообщения о том как выполняется государственный оборонный заказ, каждая новая проблема может приводить ко всё большим негативным последствиям. Но удивительным образом этот факт не привлекает внимания общественности и государственных структур. Хотя самый раз впору спросить у руководителя корпорации, а почему не принимаются меры к исправлению ситуации?

Что мы наблюдаем в данном случае: обычное желание руководства ЛОМО обогатиться за счет распродажи производственных помещений или за развалом производства могут стоять еще и другие мотивы? Руководитель предприятия с уникальными разработками военного назначения, как носитель секретной информации, по всем нынешним правилам вроде бы не должен мотаться по зарубежным странам, но почему-то на это обращают внимание регулярно. В то время как дела на производстве идут все с большим скрипом, о работе цехов в две смены, не говоря уж о трех, никто будто и не помышляют.

В августе прошлого года, когда потребность в продукции ЛОМО у предприятий-заказчиков оборонного назначения возросла в разы, в ЛОМО вместо того, чтобы принять меры к вводу новых производственных линий и интенсификации организации производства, всю активность направили будто бы в русло продажи уже имеющихся мощностей. Так, в конце лета руководство предприятия затеяло переговоры с властями Санкт-Петербурга по поводу внесения изменений в городской Генплан и получение разрешения сносить производственные объекты завода на улицах Оптиков и Жукова, и строить вместо цехов жилые многоэтажки. Так, в Приморском районе площадка ЛОМО на ул. Оптиков, 4 занимает более 13 га. Здесь предлагается возвести дома общей жилой площадью около 185 тыс. кв. м. На ещё одной площадке ЛОМО в 2,5 га, которая находится на ул. Жукова, 18, в Калининском районе города, планируется к застройке жилой комплекс общей площадью более 34 тыс. кв. м жилья. Всего же на продажу выставляется свыше 30 (тридцати) га земли, принадлежащей предприятию, и это недвижимое имущество составляет более половины активов акционерного общества!

Ну да, на улицах посвящённых инженерам и великому полководцу будут заливать бетон для очередных спальников. А где работать горожанам, а чем защищать рубежи? Кирпичами?

Операция: «выйти в кэш»

Особо следует отметить тот факт, что заявленная стоимость объектов явно ниже рыночной. Суммарные потери ЛОМО, по подсчетам экспертов, составляют около 3,7 млрд. руб. – сумме, критической для предприятия. Так бывает, когда руководители пытаются в срочном порядке «выйти в кэш». На заводе считают, что это не ошибки в расчётах и оценках, а сознательные действия генерального директора Александра Аронова, который, похоже, в кратчайшие сроки пытается выжать максимум из компании, прежде чем её покинуть.

К распродаже предприятия Александр Аронов приступил после того, как на протяжении многих лет, фактически с момента его назначения, сдавались производственные цеха в аренду разным сомнительным организациям. Подобная быстрая распродажа зачастую предшествует отъезду за рубеж, где можно скрыться от российских правоохранительных органов, а в случае с оборонкой – и от специальных служб.

О распродаже активов корпорации «ЛОМО» говорит и тот факт, что его руководство поделило предприятие на множество независимых фирм. Например, для сдачи в аренду и продажи земель завода была открыта фирма «ЛОМО-Недвижимость». Такая практика известна с 90-х годов и применялась для постепенного вывода капитала заводов. Тогда при предприятиях активно создавались фирмы, которые после выполнения своих задач сразу ликвидировались, чтобы спрятать концы в воду. В подтверждение этой версии говорит тот факт, что одна из компаний корпорации подверглась ликвидации в 2021 году — научно-производственная фирма Ломо-АВМ. Также была закрыта, например, фирма ЗАО «Нептун», прямым учредителем которой выступил Олег Аронов — сын генерального директора.

Показательно также, что против АО «ЛОМО» подано несколько десятков исков. Только в 2022 году, согласно данным базы «Руспрофил», компания стала ответчиком по искам на общую сумму 770 млн. рублей. В первые месяцы нынешнего года к ЛОМО подали исков еще на 63 млн. Как правило, большинство исков связано с ненадлежащим качеством продукции и нарушением сроков ее поставок. Претензии заказчиков уже начали превышать ежегодную прибыль предприятия! А это значит, что вскоре гордость отечественного оптико-механического производства вместо того, чтобы развиваться и получать положенную прибыль от возросшего количества государственных заказов может оказаться в числе банкротов.

Не менее любопытный факт, что среди совладельцев бывшего госпредприятия, выполняющего оборонные заказы для Минобороны России, судя по всему оказались оффшоры, например, кипрская фирма Taft Enterprises Ltd, прописанная в столице Кипра Никосии, на главной торговой улице Макариос-авеню. В совладельцах завода может до сих пор быть и чековый инвестиционный фонд «Русс-Инвест», гендиректор которого Александр Бычков по совместительству стал и членом совета директоров АО «ЛОМО». Человек с фамилией Бычков интересен еще и тем, что являлся одним из учредителей некоммерческого партнерства «Чикагский экспертный институт» в паре с гражданами Израиля и Литвы.

Видится, что своими действиями Александр Аронов подрывает возможность завода работать на обороноспособность страны. Не исключено, что его аппетиты не ограничиваются только объектами недвижимости. В активе ЛОМО – высокотехнологичные разработки, не имеющие аналогов в мире, а его руководитель был замечен в тесных связях с Израилем, куда, если верить публикациям в соцсетях, он регулярно наведывается, и где сегодня находят убежище многие «борцы с режимом».

«Запасной аэродром» подготовлен к приему?

Связи с Израилем руководство ЛОМО налаживало еще с начала нулевых. Предприятие имело совместные проекты со многими израильскими структурами, в том числе Israel Aircraft Industry (IAI). Во всяком случае к началу 2010-х годов Израиль уже занимал главное место среди заказчиков петербургского завода. Согласно данным ежеквартальных отчетов АО «ЛОМО», в 2011-м на эту страну пришлось 36,45% всех экспортных поставок, еще 22,83% — на США и 21,81% на Кипр, который, скорее всего, был промежуточным пунктом для дальнейшей перевозки оборудования на Землю обетованную.

Александр Аронов на тот момент уже заступил на второй пятилетний срок управления предприятием. Уроженец Смоленска, руководитель ЛОМО вряд ли имеет корни, необходимые для репатриации в эту страну, а вот багаж знаний и документы оборонного, по своей сути, предприятия может оказаться вполне адекватной платой за гражданство Земли обетованной, которое, как сообщают журналисты, Аронов мог уже успеть получить. Его совсем недавняя в конце ноября – начале декабря поездка в Израиль года, как сообщали телеграм-каналы, вполне может быть очередным, а, возможно, и финальным этапом для подготовки почвы к эмиграции, где 72-летний Александр Аронов вполне может провести счастливую старость на деньги разорённого им флагмана отечественной промышленности.

Но если г-н Аронов, что называется, сбился с праведного пути, то как объяснить безразличие государственных органов власти к ситуации на предприятии? Как так получилось, что вместо работы в дополнительные смены и расширения производства военной продукции ЛОМО не способствует государственному оборонному заказу, да еще и активно избавляется от производственных площадей? То есть, получается, идет уничтожение предприятия. И если Александру Аронову удастся «окэшиться» и уехать за границу, то кто понесет ответственность? Для ответа на эти и другие вопросы необходимо привлечение внимание широкой общественности к происходящему с предприятием и проведение соответствующих проверок правоохранительными органами РФ.

Андрей Горлов, Сергей Калинин

Оригинал материала: “Наша Версия”