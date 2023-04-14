Малоподвижный увеличивает размер сердца подростка образ жизни

Стало известно, что сидячий образ жизни может увеличить размер сердца подростка. Зачастую это приводит к возникновению серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В процессе исследовательской работы специалисты изучили данные научной работы «Дети 90-х», в ходе которой участвовало 530 подростков в возрасте 17 лет. Молодым людям провели измерение жировой и мышечной масс, инсулина, глюкозы и маркеров воспаления в крови. Также были проверены семейный анамез, статус курения и показатели физической активности.

Таким образом, ученые обнаружили, что малоподвижный образ жизни и физическая активность повышают вероятность высокой массы левого желудочка. Однако увеличение сердечной массы, вызванное сидячим образом жизни, было в три раза выше, чем повышение сердечной массы, связанное с физической активностью.