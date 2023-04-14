Мурино и гайд-парк
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Подана первая заявка на проведение митинга против электронных повесток.
В Петербурге подали первую в стране заявку на митинг против «электронных повесток», планируемое введение которых стало в РФ главной темой последних дней.
Инициаторы митинга — петербургские «яблочники» (Анатолий Голов, Дмитрий Анисимов и автор этих строк) — хотят провести его 23 апреля в городе Мурино, который находится на границе Петербурга и Ленинградской области, рядом со станцией метро «Девяткино», о формально относится к территории области.
Администрация Мурино подтвердила, что получила уведомление о проведении митинга и что оно находится на рассмотрении.
Почему в Мурино? Все просто: в Петербурге уже три года под предлогом коронавирусной опасности запрещены публичные мероприятия.
Этот абсурдный на сегодня запрет упорно и раз за разом продлевается губернатором города Александром Бегловым — несмотря на резкое снижение заболеваемости ковидом и несмотря на то, что он уже отнесен Роспотребнадзором к сезонным заболеваниям. Даже одиночные пикеты в Петербурге проводить нельзя — участников могут тут же задержать. Правда, все это относится исключительно к оппозиционным акциям —
провластные мероприятия проводятся спокойно. Видимо, в этом случае вирус волшебным образом теряет силу…
Что же касается Ленинградской области, то в ней этот запрет снят, и публичные акции разрешены. Хотя это вовсе не значит, что митинг обязательно согласуют — практика показывает, что отказать могут под почти любым предлогом. Даже и несмотря на очевидную актуальность темы.
Если же его согласуют — у граждан, которые в Петербурге забыли о митингах и во многом пребывают в апатии, будет впервые за три года возможность высказать свое мнение.
Напомним, что принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон об «электронных повестках» устанавливает, что теперь необязательно получать повестку лично — для государства достаточно, что оно ее отправило. Не пришел после этого в военкомат — во внесудебном порядке ограничат в правах: запретят выезд из страны, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля…
Борис Вишневский,
обозреватель,
депутат ЗакСа Петербурга
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Источник: Новая газета
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