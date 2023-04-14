 

Мурино и гайд-парк

14.04.2023, 19:20, Разное
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Подана первая заявка на проведение митинга против электронных повесток.

В Петербурге подали первую в стране заявку на митинг против «электронных повесток», планируемое введение которых стало в РФ главной темой последних дней.

Инициаторы митинга — петербургские «яблочники» (Анатолий Голов, Дмитрий Анисимов и автор этих строк) — хотят провести его 23 апреля в городе Мурино, который находится на границе Петербурга и Ленинградской области, рядом со станцией метро «Девяткино», о формально относится к территории области.

Администрация Мурино подтвердила, что получила уведомление о проведении митинга и что оно находится на рассмотрении.

Почему в Мурино? Все просто: в Петербурге уже три года под предлогом коронавирусной опасности запрещены публичные мероприятия.

Этот абсурдный на сегодня запрет упорно и раз за разом продлевается губернатором города Александром Бегловым — несмотря на резкое снижение заболеваемости ковидом и несмотря на то, что он уже отнесен Роспотребнадзором к сезонным заболеваниям. Даже одиночные пикеты в Петербурге проводить нельзя — участников могут тут же задержать. Правда, все это относится исключительно к оппозиционным акциям —

провластные мероприятия проводятся спокойно. Видимо, в этом случае вирус волшебным образом теряет силу…

Что же касается Ленинградской области, то в ней этот запрет снят, и публичные акции разрешены. Хотя это вовсе не значит, что митинг обязательно согласуют — практика показывает, что отказать могут под почти любым предлогом. Даже и несмотря на очевидную актуальность темы.

Если же его согласуют — у граждан, которые в Петербурге забыли о митингах и во многом пребывают в апатии, будет впервые за три года возможность высказать свое мнение.

Напомним, что принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон об «электронных повестках» устанавливает, что теперь необязательно получать повестку лично — для государства достаточно, что оно ее отправило. Не пришел после этого в военкомат — во внесудебном порядке ограничат в правах: запретят выезд из страны, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля…

Борис Вишневский,
обозреватель,
депутат ЗакСа Петербурга

Источник: Новая газета


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