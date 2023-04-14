Мнение: Самые маленькие города России, запрет электросамокатов в Париже и рост спроса на грузовики

1. На заглавной картинке представлен список самых небольших по численности населения городов России, согласно данным последней переписи (ссылка). Как видите, эти города имеют размер скорее с село (причём не слишком большое). Самые маленькие из них – Верхоянск в Якутии (самый холодный город мира) и Чекалин в Тульской области – имеют население менее 1000 человек. При этом самый большой сельский населённый пункт в России — станица Каневская в Краснодарском крае — больше Верхоянска примерно в 50 раз (41721 человек против 828 человек).



Многие подобные населённые пункты считаются городами, так как когда-то имели более значительное население и успели приобрести соответствующий статус. Теперь же в одних случаях статус города снимают, а в других – оставляют (в разных регионах этот вопрос решают по-разному).

Подобных микрогородов, не дотягивающих до официальной планки в 12000 человек, необходимой для получения статуса города, в России более 250 (из общего числа в 1118 городов).

Ситуация дополнительно запутывается из-за наличия в России целого куста разных типов населённых пунктов, в том числе посёлков, рабочих посёлков и посёлков городского типа (которые, как считается, являются промежуточными по статусу между городом и сельским населённым пунктом).

До революции в этой сфере было больше порядка. Город считался городом первоначально по наличию укреплений, а со времён примерно Екатерины II – по факту наличия там соответствующих органов государственной власти. Деревни с церковью считались селом, а деревни с усадьбой, но без церкви – сельцом.

Возможно, систему статусов и наименований населённых пунктов в современной России следовало бы упростить. Например, отказаться от сомнительно звучащего статуса пгт и прописать чёткие критерии, что является городом, а что нет – к примеру, по пробитию какой планки населения статус города автоматически снимается. Поскольку лишение статуса города вызовет у многих жителей малых городов вполне объяснимую фрустрацию, можно смягчить этот процесс и ввести для бывших городов особый статус – например, «городок».

2. В Париже собираются запретить электросамокаты. Но почему-то не все, а только арендные. Лично я, будучи автомобилистом, самокатчикам сочувствую. Больше самокатчиков — меньше пробок (ссылка):



С первого сентября в Париже запретят аренду электросамокатов – об этом объявила мэр французской столицы Анн Идальго. Она назвала такое решение “победой местной демократии”. “Парижане дали нам очень четкую дорожную карту, и мы будем следовать их решению”, – отметила мэр. Дорожную карту, о которой упомянула госпожа Идальго, парижане дали в ходе специально организованного для них референдума. Правда, участие в голосовании приняли далеко не все горожане, а только 103 тысячи, что в прошлом месяце зарегистрировались в качестве избирателей. Из них 89 процентов высказались за запрет услуг по аренде электросамокатов. Это, откровенно говоря, мало кого удивило. Дело в том, что электросамокаты давно уже стали здесь источником немалых проблем как для пешеходов, так и для автомобилей. Только в прошлом году по их вине пострадали 459 человек, а трое погибли. Причем, как считают в городской мэрии, большая часть этих инцидентов приходится именно на арендных “самокатчиков”, которые в своем большинстве игнорируют правила дорожного движения, часто ездят по двое и по тротуарам, что категорически запрещено, паркуются где вздумается и нередко сбрасывают самокаты в Сену. В отличие от тех парижан, которые приобретают самокаты на свои деньги, и поэтому меньше лихачат, относятся с большей осторожностью к своей собственности, да и к окружающим также. Поэтому находящихся в собственности средств передвижения предстоящие ограничения не коснутся.

3. Ещё к вопросу о транспортном обеспечении импорта в Россию. Из-за санкций роль перевозок по морю и ж/д с западного направления упала, тогда как на востоке, напротив, возник дефицит мощностей. Проблему решают в том числе с помощью дальнобойщиков, в связи с чем спрос на грузовики заметно возрос (ссылка):

Продажи российских грузовиков в первом квартале выросли более чем на 20 процентов, до 26,7 тысячи машин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, лидерство сохраняет КамАЗ, однако его доля снизилась с 40 процентов до 25 процентов. Отмечается, что 15,2 процента продаж приходится на китайского производителя Sitrak, который годом ранее не был представлен на рынке. 13,5 процентов — Shacman, 8,9 процента — FAW, 6,8 процента — Howo.

По сравнению с концом 2022 года, по данным «Авито Авто», спрос на новые грузовики вырос на 2,4 процента, на подержанные — на 5,2. Средняя цена на машины с пробегом в январе—марте составила 1,7 миллиона рублей, на новые — 9,2 миллиона рублей.