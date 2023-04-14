Как похудеть без физических упражнений?

Многие люди пытаются сбросить несколько лишних килограммов с приближением летних каникул, но им трудно вписать их в ежедневные физические упражнения. Василиса Пономарева, диетолог и эксперт по фитнесу из Болгарии, поделилась с нами девятью “упражнениями”, которые вы можете делать дома для сжигания калорий.

Во время просмотра телевизора, за столом или за ужином, постукивая ногой, покачивая ею или вставая, сжигаются калории быстрее, чем вы думаете, потому что ваше тело постоянно движется, даже когда вы этого не замечаете. Каждые 15 минут смеха могут сжигать до 40 калорий. Даже когда речь идет о похудении, смех – это “лучшее лекарство”.

Смех увеличивает частоту сердечных сокращений, в результате чего люди сжигают больше калорий. Пусть это не так много, но каждая мелочь помогает.

Танцуйте для получения 200 калорий каждые 40 минут. Не стесняйтесь танцевать в следующий раз. Упражнение в рутине: 200 калорий за каждые 15 минут приседаний. Некоторые люди сидят неподвижно, когда чистят зубы или наносят макияж. Другие сушат волосы феном стоя. Больше двигаясь в течение дня, вы можете сжигать калории.

Каждые 20 минут, играя с детьми, вы можете сжечь 78 калорий. Каждые 20 минут человек может сжигать 78 калорий, бегая за детьми в парке, играя с ними или даже укладывая их спать.

Каждые 10 минут поднимайтесь по лестнице, чтобы сжечь 102 калории. Огромную разницу в количестве сжигаемых калорий можно получить, если заменить лифт лестницей. Пономарева предлагает бегать вверх и обратно по лестнице, чтобы “увеличить частоту сердечных сокращений” и быстро потренироваться между встречами.