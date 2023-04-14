 

Укладка у лица и «рваные» пряди: девять эффектных причесок для женщин старше 50 лет

14.04.2023, 18:45, Разное
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Женщина как вино – она становится еще прекраснее с возрастом, обретая мудрость и невероятный шарм. Несомненно, в том, насколько эффектным будет возраст, огромную роль играет прическа. Для представительниц прекрасного пола старше 50 лет сегодня существует огромное множество стрижек, которые выгодно подчеркивают черты лица и скрывают несовершенства. Для того чтобы выбрать для себя нечто уникальное, нужно экспериментировать, ведь иначе не удастся понять, какой стиль подходит больше. Вот девять причесок, каждая из которых вам может понравится.

Укладка у лица

В основе такой прически может лежать мягкий боб, а уложить волосы можно эффектно таким образом, чтобы пряди ниспадали по двум сторонам от лица. Так овал можно будет сделать более четким, а также выгодно подчеркнуть модное окрашивание.

Объем и локоны

Даже с самым простым нарядом можно выглядеть очень эффектно, если уложить волосы, придав им объем и завив локоны. Такая укладка подойдет даже для коротких волос, которые еле доходят до ключиц.

Максимальная длина

Не стоит слушать мнение о том, что женщины старше 50 должны носить короткие волосы. Если есть желание, можно отпустить длину и завивать эффектные пляжные локоны, которые будут выгодно подчеркивать овальное лицо.

Средняя длина и укладка в стиле минимализм

Такая прическа позволит выполнять самые разные укладки – от простых и до сложных, подходящих для вечернего образа.

Мелкие кудри

Те женщины, которые обладают вьющимися волосами, получили настоящий бонус, ведь в этом случае не приходится придавать дополнительный объем волосам.

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“Рваные” пряди

Когда толщина и густота волос позволяют, можно попросить своего стилиста сделать пряди “рваными” на основном объеме и в области челки. Это придает прическе какую-то естественную легкость, а укладывать ее практически не нужно. Можно будет лишь вытянуть локоны утюжком или высушить феном после мытья волос.

Ультракороткая

Есть женщины, которым просто показано носить короткие волосы. Они обладают красивыми чертами лица, которые попросту нельзя скрывать за прядями, уходящими в область лба или скул.

Дугообразная челка и внушительная длина

Это еще одна стрижка для густых волос. Дугообразная челка позволяет выгодно подчеркнуть глаза и открыть лицо.

Классическая модельная

Такая стрижка особенно подходит женщинам, который обладают высоким ростом и вытянутым лицом. Длина при этом может быть средний или максимальной, но челка в данном случае не предусмотрена.


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