Как собрать чемодан в командировку: подбираем стильный гардероб для рабочей поездки

Подобрать хороший рабочий гардероб — задача не из простых. Нелегко найти подходящие вещи, которые отражают ваш личный стиль, не говоря уже о том, чтобы носить их изо дня в день в офисе. И еще сложнее приходится тем, кому нужно собираться в командировку. Вот несколько профессиональных советов, как собрать гардероб для рабочей поездки и выглядеть потом шикарно на каждой деловой встрече.

Блейзеры — первые в списке

Ничто так не подчеркивает деловой стиль в одежде, как грамотно подобранный блейзер. И если раньше он был исключительно строгим, то теперь все изменилось. Этот элемент стало гораздо приятнее носить в последние годы, когда стали появляться новые модели ярких цветов, интересных форм и любых размеров.

Теперь все они доступны и уместны, так что не бойтесь взять с собой в командировку несколько самых ярких из них. Выбираете ли вы смелый узор или придерживаетесь приглушенных тонов с уникальными структурными особенностями, забавный блейзер мгновенно сделает ваш наряд еще более привлекательным.

Скажите «да» ярким цветам

Деловой кэжуал общеизвестно скучен, но современные стилисты хотят изменить это представление. Присоединяйтесь к движению, отказавшись от некоторых нейтральных оттенков в пользу более смелых вариантов, таких как рубашка на пуговицах в зеленую полоску и пара ярко-розовых брюк.

Если вам не нравится сочетание ярких цветов, попробуйте заменить одну нейтральную вещь — верх или низ — на цветную. Придерживайтесь базовых слоев и добавьте к своему наряду небольшой яркий акцент. Даже немного цвета может иметь огромное значение в общем настроении вашего образа.

Набор из двух предметов в стиле рок

Никогда еще не было так легко найти комплекты из двух предметов, как сейчас. Обязательно включите один или два из них в свой рабочий гардероб. Они гладкие и стильные, облегчают одевание по утрам. И даже если вы не любите комплекты, вы можете носить две составляющие по отдельности.

С узорами, однотонные, нейтральные, цветные — все типы комплектов из двух предметов идеально подойдут для вашего рабочего гардероба. Оденьте их с гламурными туфлями на каблуке или с кроссовками, завяжите волосы гладким низким пучком. Универсальность костюма-двойки не имеет себе равных в мире моды.

Стиль оверсайз тоже уместен

В то время как большинство выбирает деловую одежду строго по фигуре, слегка мешковатый вид тоже уместен для офиса. Он выглядит очень хорошо, если правильно подобрать все составляющие.

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Для более неформальных рабочих мероприятий немного расслабьтесь с парой брюк с напуском или блейзером оверсайз. Наденьте футболку с рисунком или туфли на каблуках, чтобы выглядеть более собранно. Рабочая одежда не обязательно должна быть неудобной, и такие свободные комплекты доказывают это.

Не забывайте про аксессуары

Аксессуары могут создать или испортить любой образ. Путешествуете ли вы по работе или просто проводите день в офисе, украсьте свой наряд подходящими аксессуарами. Инвестируйте в некоторые основные предметы, такие как высококачественные часы или изделие из настоящих камней.

Потом просто носите их снова и снова и сэкономьте время на сборы по утрам. Правильные аксессуары могут сделать даже самые повседневные вещи уместными для работы в офисе.

Образ для пятницы

Когда вы находитесь в рабочей поездке, вероятно, есть по крайней мере одно мероприятие, на котором можно носить более повседневную одежду. Будьте к этому готовы. Соберитесь для повседневного пятничного образа, комбинируя непринужденные вещи с более нарядными.

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Например, наденьте джинсы с блейзером и кроссовками или заправьте футболку с рисунком в свои любимые брюки. Такое сочетание создает непринужденный образ, который можно носить даже на мероприятиях, за участие в которых вам платят.

Отдайте предпочтение монохрому

В следующий раз, когда вам нужно будет почувствовать себя более собранными на работе, наденьте что-нибудь однотонное. Монохромные образы невероятно шикарны.

Наденьте соответствующий комплект, соедините блузку со слаксами или накиньте кардиган поверх платья. Вы также можете надеть комбинезон и разбить его ремнем. Монохромные образы всегда будут модными, и их легко создать, когда вы спешите.

Наденьте яркую пару обуви

Если вы устали от всех своих дежурных нарядов, разбавьте однообразие, надев яркую, выделяющуюся обувь. Базовый наряд может быть более интригующим с парой шикарных туфель на высоких каблуках.

Если вы чувствуете, что ваши кроссовки не дают того вау-эффекта, что вы хотите, дополните свой наряд выделяющейся обувью. Только убедитесь, что вы сможете носить ее весь день — нет ничего хуже, чем застрять на работе в неудобной обуви.

Наденьте шикарные шорты

Хорошие новости: шорты теперь тоже официально подходят для работы. По крайней мере, некоторые модели. Стилизуйте шорты так же, как и юбку, помня о том, что, поскольку вы демонстрируете свои ноги, большая часть кожи должна быть прикрыта в деловой обстановке. Если вы чувствуете себя немного некомфортно, наденьте колготки, но не бойтесь добавлять шорты в свою рабочую одежду.