Мнение: О невинной жертве мужской агрессии… Или — #самадуравиновата?

Один мой знакомый круто поцапался со своей скво. Ну и попал — тоже круто. И морально досталось, и физически, а ещё того и гляди — суд будет. Не самый гуманный в мире.

По правде говоря, у них давно уже к этому шло. Баба ему попалась откровенно стервозная. Нет, поначалу-то ластилась, когда с него можно было много чего поиметь (ну и сама вроде как давала). А когда начались трудности, тут-то вся женская «сучность» наружу и вылезла…

То крики, то слёзы, то «денег дай», то «вон пошёл!». Упрёки, подколки, хохмочки, оскорбления. И тут же — наивное личико, кругленькие глазки и полное изумление «А чё такова?». Ну сама невинность, блин!

Хотя как раз невинностью там и не пахло. Пошаливала, погуливала, к соседу уходила более богатому. Но как бы «понарошку» и опять же с этими женскими стервозными штучками насчёт «настоящего мужика» и т.п. А попутно ещё не упускала возможности всем рассказывать, какой он «абьюзер». Как с самого начала тиранил и угнетал, а теперь типа и вовсе мерзавцем стал. Многие верили, хотя он как-то больше уговорами норовил привести бабу «в чувство».

Доуговаривался…

Ему-то все твердили — брось, наплюй, забудь! Но как тут забудешь. И жизнь долгая уже почти прожита, и #бизнес какой-никакой совместный, и трое детей: парень-подросток да две девчушки-близняшки, обе внешностью и манерами в папашку. За это она их, кстати, особенно как-то невзлюбила. И всячески норовила «в воспитательных целях» то наорать, то подзатыльник отвесить, то наоборот, конфетками накормить.

Из-за девчонок у них, к слову, финальный разлад и вышел. То ли она как-то особенно зло и громко на них накричала, то ли опять руку подняла, то ли всего лишь замахнулась. Ну, мужик, в общем, «не стерпел». Тихоня-тихоней, а леща отвесил приличного. Думал, этим всё и ограничится, ан, нет.

Та словно только того и ждала. На него прям набросилась, как фурия. Царапается, пинается и голосит при этом на всю округу: «Ой, спасите-помогите, убивают!». В общем замес получился нешуточный, к чему приятель был явно не готов. Он-то, конечно, тоже хорош — и фингал поставил, и губу разбил, и кровь из носа пустил этой бабище. Адреналин в голову стукнул.

Ясное дело, соседи набежали «разнимать», полиция приехала: в драку лезть не рискнула, но всё чётко под протокол записала. Теперь, значит, суд будет. Уголовка приятелю грозит и доказательства налицо: фонарь под глазом, нос в крови, губа разбита. Побои, а то и тяжкие телесные натянуть можно, если офтальмолог правильное заключение даст. Ну и баба, понятно, разошлась вовсю — и на компенсации подала, и на бывшее «совместно нажитое» претензию обозначила, и судебный запрет приближаться требует, и алименты не забыла, и упаковать бывшего в колонию хочет. При полном сочувствии окружающей общественности. А что у мужика морда поцарапана и шишка на лбу от сковородки — сам, дурак, виноват.

Оно и правда ведь — дурак. Все ж типа знают, что «девочек бить нельзя». Особенно сейчас, когда феминизм, толерантность и прочий BLM. Так что реальный срок мужику ломится. Он и «абьюзер», и «агрессор», и вообще — по жизни всегда виновен. Априори.

Может быть, оно и так. Но если по-справедливости, разве бабу тут можно считать невинной «жертвой агрессии»? Разве только мужик виноват, что дело у них дошло до такого? И разве честно будет его одного уконтрапупить по полной, а скандальную тётку, наоборот, по головке погладить и денег ей дать: на, детонька, ты всё правильно сделала?

PS Это был пятничный пост #пробаб… Но не только. Вы ведь уже поняли, да?

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