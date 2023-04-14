Чубайс похвастался, что был инициатором затопления орбитальной станции «Мир»

В День космонавтики Национальное космическое агентство Кипра взяло интервью у российского экономиста и государственного деятеля Анатолия Чубайса, представленного в материале в качестве автора многих космических проектов.

«Когда я возглавлял «Роснано», мы создали множество вещей, которые были призваны одинаково улучшить жизнь людей как на Земле, так и на орбите, – заметил топ-менеджер. – Взять хотя бы летающее мусорное ведро, управляемое пультом. Можно не вставать с дивана, ведро подлетает к тебе, а в невесомости даже и пульт не требуется. Единственный его недостаток – мы не смогли обеспечить герметичность крышки».

Также Чубайс признался, что именно по его инициативе была затоплена орбитальная станция «Мир».

«Как только образовалась новая Россия, я сразу заявил, что нужно избавиться от всего советского. Сначала мы порезали на металл и распродали все заводы за бесценок, а уже в 2006 году я предложил утопить в океане последнее наследие этого времени, не позволявшего честному человеку зарабатывать, как подобает», – резюмировал он.

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