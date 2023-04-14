 

В Казани наценка на жилье достигает 103%

14.04.2023, 18:30, Новости дня
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Казань заняла первое место среди российских регионов по разнице между себестоимостью строительства кв. м и ценой его реализации. В среднем “квадрат” новостройки комфорт-класса обходится местным застройщикам в 81,7 тыс. рублей, а покупателям приходится платить на 103% больше – 165,8 тыс. рублей.

Наценка в 95% действует в Приморском крае, где себестоимость строительства составляет 100 тыс. рублей, а цена реализации – 194,8 тыс. рублей за кв. м.

В Ленобласти застройщики дополнительно зарабатывают 77%, вкладывая в строительство кв. м 75,7 тыс. рублей и продавая за 134 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге себестоимость кв. м составляет 127,9 тыс. рублей, а цена реализации – 219,9 тыс. рублей, или на 72% больше.

В Москве застройщики в среднем прибавляют к себестоимости 65%. Себестоимость строительства в столице составляет 138,4 тыс. рублей, цена продажи – 228,4 тыс. рублей за кв. м.

В Подмосковье средняя наценка составляет 32%: 108,3 тыс. рублей против 142,9 тыс. рублей.

В некоторых регионах реализация жилья не покрывает затраты на его строительство. Например, в Карелии себестоимость кв. м составляет 57,4 тыс. рублей, а средняя цена продажи – 57,4 тыс. рублей, или на 16% меньше.


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