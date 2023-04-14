 

Для школьников Энергодара открылся первый “Атомкласс”

14.04.2023, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый профильный класс открылся 14 апреля на базе средней школы №5. “Атомкласс” включает два кабинета: один предназначен для углубленного изучения математики, во втором школьники будут заниматься по естественно-научному профилю.

Для проектной и практической деятельности обустроли лабораторный комплекс со специализированным оборудованием, интерактивными панелями, ноутбуками и электронно-справочным табло. Там будут проходить занятия по точным наукам – математике, геометрии и тригонометрии.

Помещения учебного заведения капитально отремонтировали в рамках проекта “Школа Росатома”. Созданы все условия для освоения естественных, технических и гуманитарных наук, а также программ цифрового профиля.

Для успешного старта учебного процесса в марте 2023 года учителя из Энергодара посетили город Нововоронеж и ознакомились с образовательными программами “Атомкласса”. Для педагогов проводят онлайн-курсы повышения квалификации, оказывают методическую помощь и консультируют по разным вопросам.

Программа “Атомкласс” работает в 60 школах России. Проект призван развивать математическое и естественно-научное образование в средних учебных заведениях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05.21 / Поддержка смартфонов серии Galaxy S8 будет прекращена

21.11.20 / Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии

01.12.20 / Глава Херсонской ОГА назначен директором “Укроборонпрома” – журналист

05.04.21 / “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – оператор ГТС

02.10.21 / Представитель посольства Грузии посетил МИД Украины. Киев попросил Тбилиси допустить консула к Саакашвили

04.05.21 / Коболев о давлении на “Газпром”: Хочу посмотреть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы

10.07.20 / В большей части мира коронавирус не находится под контролем. Становится хуже – ВОЗ

04.01.22 / Столтенберг озвучил темы, которые хочет обсудить с Россией

18.06.21 / Каменских высказалась об украинском шоу-бизнесе и призналась, кого считает самыми популярными певицами

05.09.20 / У берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной супертанкер. Пожар тушат уже два дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика