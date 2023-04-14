Скандалы: В Италии проверят судей из-за побега сына красноярского губернатора

Минюст Италии намерен выяснить, на каком основании судьи, одобрившие экстрадицию Артема Усса в США, сменили ему меру пресечения на домашний арест

Минюст Италии проведет проверку миланских судей, заменивших в отношении сына красноярского губернатора Артема Усса решение о заключении под стражей на содержание под домашним арестом, тот сбежал в конце марта и вернулся в Россию. Такое поручение отдал министр Карло Нордио, пишут Corriere della Sera, La Repubblica и Today. Министр поручил провести «расследование проверочного характера», уточняет последняя газета.

Corriere della Sera отмечает, что проверка является признаком столкновения между правительством и судебной ветвью власти, в частности — Миланским апелляционным судом. Судьи разрешили экстрадицию Артема Усса в США, но при этом ослабили ограничения в его отношении.

«Это вина не правительства, а другого государственного органа», — сказала итальянский премьер Джорджа Мелони на двухчасовом заседании комитета парламентского контроля безопасности страны (COPASIR).

Усс был задержан в Милане осенью прошлого года по запросу США. По версии американского Минюста, сын красноярского губернатора и несколько других россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также их подозревают в нарушении санкций из-за закупки на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

В ноябре, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию Усса-младшего в США, его перевели под домашний арест в Милане. Corriere della Sera писала, что Минюст США предупредил Рим о высоком риске побега предпринимателя, но решение о домашнем аресте было оставлено в силе.

Итальянские следователи полагали, что бежать Уссу помогали шесть-семь сообщников. Кроме того, они рассматривали версию об использовании ими частотного глушителя при повреждении электронного браслета, который был на предпринимателе. Накануне La Repubblica сообщила, что личность некоторых предполагаемых сообщников установлена. Они помогли Уссу доехать из Милана до Триеста, пересечь границу со Словенией, добраться до Сербии и оттуда вылететь в Россию.

4 апреля Усс подтвердил, что находится в России, и поблагодарил «сильных и надежных людей» за помощь. В стране на предпринимателя также заведено дело об отмывании денег. Осенью, когда Усс был задержан в Италии, МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. После возвращения в Россию ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, поблагодарил всех, кто поддерживал его и оказался готов в «трудные моменты подставить плечо» из-за ареста сына в Италии, выразив отдельную благодарность президенту Владимиру Путину.

Михаил Добрунов, Наталия Анисимова

Оригинал материала: “РБК”