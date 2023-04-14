Новый статус

Первый свидетель по делу о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский, стал фигурантом уголовного дела.

27-летний петербуржец Дмитрий Касинцев, в квартире которого после взрыва 2 апреля в «Стрит-баре» на Университетской набережной Санкт-Петербурга пряталась 26-летняя Дарья Трепова (пока единственная обвиняемая в теракте), стал обвиняемым по делу в отношении него самого.

Как сообщили «Новой» в городской Объединенной пресс-службе судов, Касинцева обвиняют по статье 205.6 УК РФ — «Несообщение о преступлении». 13 апреля Ленинский районный суд Петербурга избрал Касинцеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 июня.

Суд проходил в закрытом режиме. Обвинение мотивировало это уже привычно: «чтобы не разглашать данные предварительного следствия».

Как рассказывала «Новая», ранее Касинцев проходил единственным свидетелем по делу о теракте, официально получившим такой статус. Дмитрия силовики задерживали утром 3 апреля в квартире в Выборгском районе города одновременно с Дарьей. Обоих сразу увезли в следственный комитет.

Судьба и статусы задержанных в ночь на 3 апреля в пригороде Петербурга матери, отчима и сестры Треповой неизвестны до сих пор.

По сообщениям некоторых петербургских СМИ и телеграм-каналов, на первых допросах Касинцев утверждал, что он ничего не знал о готовящемся взрыве в кафе, никогда не был причастен к делам Треповой и приютил Дарью у себя в квартире только по доброте душевной.

Как считают юристы, опрошенные «Новой», по статье, которую сейчас вменяют в вину Касинцеву, ему может грозить либо штраф до 100 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы сроком на один год.

Напомним, сама Дарья Трепова по решению Басманного суда Москвы 3 апреля была отправлена под арест на два месяца. 11 апреля адвокат Треповой Даниил Берман обжаловал эту меру пресечения в Московском городском суде. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

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