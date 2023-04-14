Мнение: Нигерийские трудности перевода, заплатит ли Карл III репарации и горе беременного активиста

1. Нигерия — страна особенная. Во-первых, она большая. Во-вторых, нигерийцы довольно умны в западном смысле этого слова — к примеру, среди них много программистов. Также в Нигерии есть Нолливуд, вторая по мощности киноотрасль планеты. Таким образом, шутка, про которую пишет Виктор Мараховский, вполне может быть не случайной оплошностью, а намеренным издевательством (ссылка):



Минутка мести глобального Юга.

Я, ув. друзья, встретил сегодня прекрасный заголовок: «Фон и Макрон встретились с Си, чтобы завершить войну на Украине».

Издание — нигерийское. «Фон» — это Урсула фон дер Ляйен.

В течение веков «глобальный Север», которому недосуг было разбираться в именах всяких аборигенов, принимает личные имена или куски титулов за фамилии («Байден ждёт звонка от Цзиньпина», «Маккарти встретился с Инвэнь»).

Сегодня глобальный Юг показывает, что ему тоже недосуг разбираться в самоназваниях бледнозадых.

2. Историки уличили Британскую королевскую семью в активном участии в работорговле в 17-18 веках (британские монархи владели долей как минимум в одной компании, которая вывозила рабов из Африки в Америку). Соответствующий документ был представлен недавно публике.

Впрочем, вероятно, специалисты и ранее прекрасно знали, что у британских монархов рыльце в пушку. Но если раньше говорить об этом в Британии считали недопустимым из-за трепетного отношения к короне, то теперь дошло до того, что новый король, Карл III, был вынужден поддержать проект дальнейших исследований по теме связей британского королевского дома с работорговлей (ссылка).

Более того, в Британском парламенте представитель партии консерваторов (то есть, когда-то традиционно прокоролевской партии тори) призвал Карла III заплатить компенсацию за действия предыдущих британских королей. Причём не из государственной казны, а из своего собственного кармана (ссылка).

Пока что у нынешнего британского монарха сохраняются шансы избежать этих выплат (которые теоретически могут разорить британскую корону, так как потомков рабов в тех же США очень много). Дело в том, что в 17-м веке в Англии правила династия Стюартов, тогда как с 1714 года там установилась Ганноверская династия, позднее известная также как Саксен-Кобург-Готская, а ныне как Виндзорская. Впрочем, ганноверские короли были в родстве с последними Стюартами и унаследовали основную часть их имущества…

Конечно, с точки зрения законов и здравого смысла всё это чушь, но современная Британия — открытый враг России. Поэтому, полагаю, никто в России не будет плакать, если Карла III действительно заставят платить.

3. «Их нравы». Как зарабатывают американские активисты (ссылка):

США. Рубрика «Пацан к успеху шёл».

Кайли Палм, биологический мужчина который притворялся беременным.

Он посещал курсы для беременных с женщинами, некоторых из которых выгнали из класса за то, что они сказали, что он мужчина, притворяющийся беременным.

Затем Палм рассказал, что у него было мертворождение и объявил сбор. Деньги он собирал, чтобы помочь себе справиться с горем.