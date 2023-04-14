Для любительниц кудрей: 10 идей причесок, которые идеально подойдут женщинам 60+

Женщине старше 60 лет с вьющимися волосами крайне важно подобрать наиболее подходящую прическу и укладку, соответствующую ее типу волос и их вкусу. Стилисты предлагают несколько вариантов вдохновляющих укладок, которые помогут почувствовать себя уверенной и красивой в любом возрасте.

Небрежные локоны с тонкой челкой спереди (главное фото)

Обновите свой внешний вид с помощью коротких небрежных локонов с тонкой челкой спереди. Небрежные локоны – это прекрасный выбор для женщин, которые хотели бы иметь прическу, не требующую особого ухода.

Кудри до подбородка с боковой челкой

Такая стрижка заметно смягчит ваши черты. В коротких вьющихся волосах присутствует динамика. Они привлекают взгляды и поднимают настроение. Попробуйте мягкую челку, чтобы скрыть морщины на лице.

Короткие вьющиеся волосы, обрамляющие лицо слоями

На этом фото мы видим, что лицо обрамляют волосы разной длины. Этот прием придает прическе объема, а лицу мягкости. А также он позволяет прикрыть виски, на которых волосы, возможно, уже успели несколько поредеть.

Пушистый боб с боковым пробором для густых волос

Стрижки для густых вьющихся волос необязательно должны быть сложными. Стилисты предлагают укоротить локоны по нижнему контуру. Можно придать им как среднюю длину, до плеч, так и сделать их более короткими.

Прическа с длинными прядями и короткой челкой

Эта прическа погружает в атмосферу бохо. Она выглядит весьма эффектно, в том числе и на женщинах старше 60 лет. Длинные локоны красиво спадают ниже плеч, а короткая челка придает молодости и задора.

Фигурно вырезанный клин

Такая прическа характерна тем, что волосы на затылке острижены коротко, а по направлению к лицу они постепенно удлиняются, доходя до подбородка. Визуально она вытягивает шею, что в результате делает стройнее и фигуру в целом.

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Короткая стрижка боб для четко очерченных локонов

Подчеркните свой стиль с помощью текстурированного короткого каре для создания четких локонов. Короткие волосы сзади, как и в предыдущем случае, делают шею длиннее. Чтобы увеличить объем, понадобится стрижка слоями.

Завитый серебристый боб

Короткие прически с вьющимися волосами идут женщинам старше 60 лет, так как смягчают их черты. Кроме того, они как бы подтягивают лицо. Такая стрижка будет объемнее и подвижнее, если в ней будет присутствовать многослойность.

Удлиненная стрижки боб

Стрижка боб может быть выполнена и в более удлиненном варианте, например, доходить до шеи. Беспорядочные многослойные локоны придадут женщине более молодой вид. А объем смягчит овал лица.

Текстурированный волнистый боб

Текстурированный волнистый боб, доходящий до шеи, это прическа, которая отлично подойдет дамам старше 60 лет. Она будет особенно удобной для женщин, у которых волосы лишь немного вьются, потому что ее будет легко укладывать.