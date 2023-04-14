 

Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж

14.04.2023, 17:09, Новости дня
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Полина Гагарина к 36 годам успела дважды побывать в браке. Отношения с актером Петром Кисловым продлились с 2007 по 2010 год. От него певица родила сына Андрея. В сентября 2014 артистка стала женой – на сей раз фотографа Дмитрия Исхакова. Через три года Полина родила от него дочь Мию, а еще спустя три года красивый союз распался.

С февраля 2021-го Полина Гагарина находится в статусе разведенной женщины “с прицепом” – двумя детьми на руках. Но оказалось, есть среди мужчин те, кто готов и с таким приданым взять ее в жены – известный тиктокер и блогер Роман Каграманов сделал певице предложение руки и сердца. Он готов стать ее третьим мужем, хотя и на 10 лет младше Полины.

Причем случилось это неожиданно – блогер задал вопрос Полине в рамках проекта импровизаций #ачтодальше. Там пользователи в прямом смысле этого слова управляют действиями Романа с помощью сообщества VK.

Остается гадать, на самом ли деле блогер хотел посватать за себя Полину или сделать это его “вынудили” подписчики. Пользователи ждут, как Полина Гагарина отреагирует на предложение артиста и согласится ли снова связать себя узами брака. Ведь возраст пока еще позволяет ей рожать детишек.


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