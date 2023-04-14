Скандалы: Путевки в колонию

Экс-помощнице Дворковича Алексеевой грозит 12 лет колонии за лоббирование интересов компаний «Медполимерпром» и «Р-фарм»

Бывшую помощницу вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву может ждать реальный тюремный срок за продвижение интересов компании «Медполимерпром», связанной с Юджином Спектором, а также фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус». Гособвинение считает, что ее вина в получении взяток в виде дорогих путевок на заграничные курорты общей стоимостью 5,7 миллиона рублей полностью доказана.

Судебный процесс, фигуранткой которого является экс-помощница вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева, подходит к своему логическому завершению. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает данное дело с декабря 2021 года. В качестве его фигуранта также проходит генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Анастасии Алексеевой предъявлено обвинение в получении взяток (статья 290 УК РФ), а Борисову – в их передаче (статья 291 УК РФ). Прокурор заявил, что вина обоих подсудимых полностью доказана, и попросил суд назначить Алексеевой наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 80 миллионов рублей, а также лишить ее правительственной награды – медали «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Что касается Борисова, в его случае, по мнению гособвинителя, будет достаточно штрафа в размере 80,5 миллиона рублей. По всей видимости, такое различие между предложенными прокурором наказаниями обусловлено тем, что Алексеева отказалась признать свою вину, а Борисов, напротив, полностью ее признал.

Как следует из материалов дела, в передаче взяток Анастасии Алексеевой участвовал не только упомянутый выше Борисов, но и еще один человек. Это американец Юджин (Евгений) Спектор. Гражданин США заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего его осудили в особом порядке, приговорив к четырем годам лишения свободы. В рамках текущего процесса Спектор фигурирует в качестве свидетеля обвинения.

В деле отражено, что Алексеева и Спектор находились в близких дружеских отношениях, и он решил воспользоваться связями, чтобы продвинуть интересы нескольких фармакологических компаний. Одной из них была ГК «Медполимерпром», где Спектор был главой совета директоров.

Помощница вице-премьера получала взятки не деньгами, а в виде дорогостоящих путевок на зарубежные курорты. Путевки на Пхукет и в Доминикану, общая стоимость которых превысила 4,7 миллиона рублей, следствие расценивает как один преступный эпизод. Их передали экс-чиновнице в 2016 году. Третья путевка – на Кипр – стоимостью около 1,1 миллиона рублей была получена Алексеевой в 2017 году. Ее рассматривают как второй эпизод дела о взятках.

Первые две путевки передали бывшей помощнице Дворковича в обмен на лоббирование интересов компаний «Промомед Рус» и «Р-фарм». В материалах дела указано, что от нее требовалось добиться внесения изменений в приказ №183 Минздрава РФ от 2014 года. Прежде всего, бизнесмены были заинтересованы в том, чтобы препараты для снижения веса «Редуксин» и «Редуксин Лайт», которые выпускали их фирмы, включили в список подлежащих предметно-количественному учету. Суть проблемы заключалась в составе препаратов: в нем присутствовали сибутрамин и его аналоги, которые в ряде стран приравниваются к наркотикам и поэтому запрещены для общедоступных продаж.

Что касается второго эпизода, здесь от Алексеевой требовалось поддержать компанию «Медполимерпром». На тот момент компания стала единственным поставщиком медицинских изделий из ПВХ для государственных больниц. В частности, в 2018 году фирма осуществила поставки медизделий из ПВХ на 893 миллиона рублей по госконтрактам. Но уже в декабре этого года «Медполимерпром» утратил соответствующие преференции – это произошло на фоне многочисленных жалоб со стороны других производителей и разбирательств в Верховном суде.

Оглашение приговора в отношении Алексеевой и Борисова запланировано на 27 апреля.

Иннокентий Колбасов

Оригинал материала: “Наша Версия”